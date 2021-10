La Gas Sales Piacenza lancia la campagna abbonamenti: “Siamo una cosa sola”

Riapre il Palabanca di Piacenza al pubblico dopo un anno e mezzo di stop a causa della pandemia. Le porte del palazzetto si spalancano agli appassionati che quest’anno potranno acquistare l’abbonamento con formule differenti grazie anche al partner organizzativo che offre la possibilità di acquistare gli abbonamenti presso le filiali della Banca di Piacenza.

Pietro Boselli, Vice Direttore Banca di Piacenza

“Anche in questa stagione sportiva 2021/2022 siamo vicini alla squadra della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, sostenendo il progetto iniziato quattro anni fa. Due aziende piacentine che investono nei territori d’insediamento le risorse che producono, vicine ai clienti e ai tifosi della squadra biancorossa. Per i nostri clienti e non solo abbiamo pensato, come negli anni precedenti, di mettere a disposizione gli sportelli della Sede centrale e di altre sette tra agenzie e filiali per poter sottoscrivere gli abbonamenti”.

Elisabetta Curti, Presidente Gas Sales Piacenza

“Dopo un anno e mezzo di palazzetti vuoti non vedevamo l’ora di poter aprire le porte del PalaBanca. Per fare in modo di godere dello spettacolo in piena sicurezza abbiamo allestito un innovativo dispositivo all’ingresso in grado di sanificare le persone che entrano all’interno del palazzetto, garantendo così, grazie anche alla certificazione verde e all’utilizzo delle mascherine, la sicurezza di un ambiente sanificato”.

Informazioni utili

Il 21 e il 22 ottobre gli abbonati Gas Sales Bluenergy Volley 2019/2020 e 2020/2021 potranno acquistare l’abbonamento in prelazione, confermando settore e posto o cambiando tra quelli disponibili; il 23 ottobre potranno confermare solo il settore.

Queste le modalità

i Clienti Gas Sales Energia e coloro che intendono diventare clienti Gas Sales Energia possono rinnovare l’abbonamento presso gli sportelli Gas Sales Energia per poter usufruire del prezzo promozionale a loro riservato. Nel caso in cui vogliano riscattare il voucher Vivaticket possono acquistare unicamente presso le casse del PalaBanca di Piacenza

i non Clienti Gas Sales Energia possono rinnovare l’abbonamento presso le filiali e agenzie della Banca di Piacenza, gli sportelli Gas Sales Energia, le casse del PalaBanca di Piacenza.

Dal 24 al 30 ottobre la vendita è aperta a tutti ed è possibile acquistare anche su Vivaticket.

Prezzi e tipologie

Intero Ridotto U16/O70 Clienti GSE Clienti GSE Shopping Tribuna Farnese – Gotico 250 220 155 150 Tribuna Po 235 210 135 130 Curva Bovo e S.Antonio 200 180 105 100

*Big Match: partite casalinghe con Civitanova, Modena, Perugia e Trento

*ABBONAMENTO PROMOZIONALE CLIENTE GAS SALES: la tariffa agevolata si applica a tutti i componenti della famiglia cliente GAS SALES ENERGIA

**ABBONAMENTO PROMOZIONALE GAS SALES ENERGIA con SHOPPING&EXPERIENCE APP: Vale per chi è cliente Gas Sales e ha scaricato la Shopping&Experience app si applica ai componenti della famiglia cliente GAS SALES ENERGIA che hanno scaricato la Shopping&Experience (anche ai minorenni che non hanno potuto scaricare l’app)

Giuseppe Bongiorni, Vice Presidente

“Siamo davvero contenti di poter offrire l’opportunità di vedere dal vivo lo spettacolo della Superlega, il campionato più bello al mondo. La nostra squadra è partita con il piede giusto e siamo certi che la campagna abbonamenti sarà favorita dalla situazione che lentamente sta tornando alla normalità. Abbiamo scelto di intitolare questa nuova campagna “SIAMO UNA COSA SOLA” perché finalmente torniamo in presenza insieme al nostro pubblico. I nostri tifosi biancorossi sono parte integrante della squadra, sono il settimo uomo in campo e insieme possiamo davvero fare la differenza. Nella pallavolo è proprio vero che il gruppo produce più della somma dei singoli. E il gruppo sono anche i nostri tifosi”.

Dettagli

L’abbonamento comprende 11 partite casalinghe di Regular Season e l’eventuale Coppa Italia. Tutti gli abbonamenti sono nominativi, con posto assegnato e non cedibili. Per gli U12 abbonamento a €. 60 in tutti i settori. Per poter accedere al PalaBanca di Piacenza occorre essere muniti di Green Pass e mascherina omologata.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà della Società e in ottemperanza ai Protocolli della Regione, l’accesso fosse consentito ad un numero limitato di persone, sarà la Società a stabilire chi di volta in volta avrà la possibilità di accedere alle partite. I criteri di accesso saranno definiti dalla Società in base alle norme vigenti al momento del match e permettendo a tutti gli abbonati di assistere allo stesso numero di partite, cercando di valutare anche l’importanza dei match che verranno disputati con pubblico limitato

Sottoscrizioni

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario esibire il documento di identità e la tessera abbonamento della stagione 2019/2020 o il documento che attesta l’acquisto dell’abbonamento 2020/2021 (in caso di rinnovo) Per sottoscrivere più abbonamenti, oltre al proprio documento, occorre esibire anche il documento di identità e la tessera abbonamento o il documento che attesta l’acquisto dell’abbonamento 2020/2021 (in caso di rinnovo) delle persone per cui si vuole sottoscrivere l’abbonamento.

Promozione Volleyball World TV

A chi sottoscrive l’abbonamento stagionale 2021/2022 il nostro Club garantisce uno sconto per l’acquisto dell’abbonamento a Volleyball World TV, la piattaforma che trasmette in live streaming tutte le manifestazioni del campionato SuperLega Credem Banca 2021/22 (Regular Season, Play Off, Coppa Italia e Supercoppa) comprese quelle trasmesse su Rai Sport e tutti gli altri eventi FIVB. La programmazione completa con date e orari delle gare sarà disponibile sul sito e sullo stesso portale di Volleyball World Tv. Per ricevere il codice sconto inviare la richiesta a info@gassalespiacenza.it specificando i propri dati anagrafici e quelli dell’abbonamento.

Dove acquistare?

Sportelli Gas Sales Energia, eccetto Verolanuova (BS), Manerbio (Bs) e Parma.

Per maggiori informazioni: www.gassalesenergia.it/sportelli

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale • Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC)

1 • Via Genova, 37 – Piacenza (PC)

2 (Veggioletta)• Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC)

5 (Besurica) • Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC)*

7 (Galleana) • Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC)

8 (Barriera Torino) • Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC)*

Filiale di Castel San Giovanni

Filiale di Fiorenzuola Cappuccini

Per maggiori informazioni: www.bancadipiacenza.it

*Agenzia aperta anche il sabato mattina