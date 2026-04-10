Guerra o pace, Tremonti alla Cattolica per la XXII Lezione Arcelli

Il campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con la sua facoltà di Economia e Giurisprudenza, organizza lunedì 13 aprile la ventiduesima edizione della Lezione Mario Arcelli, uno degli appuntamenti più attesi nel calendario accademico ed economico della città. Protagonista della lectio magistralis sarà Giulio Tremonti, con un titolo che rispecchia la gravità del momento storico: Guerra o pace.

Quattro volte ministro dell’Economia, docente di Diritto Tributario all’Università di Pavia, visiting professor ad Oxford, Tremonti è oggi presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati. Non è un caso che sia lui a tenere questa lectio magistralis. È stato tra i pochissimi, in Italia, a leggere la fine della globalizzazione e nel suo ultimo libro, Guerra o pace (Solferino, 2025), Tremonti spiega quanto sia unico il momento che stiamo attraversando e illustra con lucidità la posta in gioco per l’Occidente e per l’Europa: il mondo che conoscevamo si è incrinato, e ciò che viene dopo dipende da scelte che stiamo rimandando.

L’appuntamento è dalle 9.30 alle 11.30 in Sala Giuseppe Piana, nel campus di via Emilia Parmense, 84. Ad aprire i lavori saranno Marco Allena, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, e Katia Tarasconi, sindaco di Piacenza. Le conclusioni sono affidate ad Angelo Federico Arcelli, voce da anni tra le più attente al raccordo tra economia e politica internazionale, e a Francesco Timpano, professore ordinario di Politica economica e direttore del CeSPEM, il centro studi intitolato alla memoria di Mario Arcelli.

È Timpano a spiegare perché questo appuntamento conti: «La Lezione Arcelli è diventata un momento di riflessione sulle dinamiche dell’economia attuale che offriamo ai nostri studenti e alla comunità piacentina» ha sottolineato. Una formula semplice, «che però nella pratica significa qualcosa di ben preciso: portare a Piacenza chi ha davvero qualcosa da dire, con competenza e autorevolezza, su temi scottanti e di stringente attualità».

L’incontro sarà anche l’occasione per la consegna del Premio di Laurea Mario Arcelli 2025.

Per informazioni: cespem@unicatt.it

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