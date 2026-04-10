Consiglio Direttivo della Ricci Oddi, online il bando della prefettura

10 Aprile 2026 Redazione FG Attualità
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E’ stato pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura-UTG di Piacenza il bando volto alla designazione di un componente del Consiglio Direttivo della Fondazione Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi – Ente del Terzo Settore come previsto dall’art. 16 dello Statuto dello stesso Ente.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature, secondo le modalità previste nell’allegato bando, è il 24 aprile 2026, ore 12:00.

Il bando è consultabile al  link:

https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/piacenza/notizie/bando-designazione-membro-consiglio-direttivo-fondazione-ricci-oddi

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