Consiglio Direttivo della Ricci Oddi, online il bando della prefettura

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura-UTG di Piacenza il bando volto alla designazione di un componente del Consiglio Direttivo della Fondazione Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi – Ente del Terzo Settore come previsto dall’art. 16 dello Statuto dello stesso Ente.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature, secondo le modalità previste nell’allegato bando, è il 24 aprile 2026, ore 12:00.
Il bando è consultabile al link:
https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/piacenza/notizie/bando-designazione-membro-consiglio-direttivo-fondazione-ricci-oddi