La Pigiama Run di LILT Piacenza torna il 18 settembre, un fiume di pigiami per la lotta ai tumori pediatrici

A settembre, nel mese dedicato alla lotta contro i tumori pediatrici, LILT Piacenza scende in pista… in pigiama!

L’appuntamento è giovedì 18 settembre al Campo Sportivo Mons. Fumagalli di San Polo di Podenzano , che per l’occasione si trasformerà in un grande abbraccio di solidarietà fatto di pigiami colorati, luci, musica e l’animazione di Radio Sound.

Un fiume di pigiami per la Pigiama Run, l’evento solidale promosso da LILT per accendere i riflettori sul Gold Ribbon, il simbolo internazionale della lotta ai tumori pediatrici.

La verifica delle iscrizioni e il ritiro dei pettorali inizieranno alle 15:30 e la partenza è prevista dalle ore 17:00. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi in piano da 4Km e 8Km. Il dress code consigliato è il pigiama: più sarà originale e colorato, più la pista si illuminerà di speranza. Perché qui non vince chi arriva primo, vincono i bambini.

Dopo la gara ci saranno le premiazioni e, a seguire, il concerto della Crème Carmel Band.

Per tutta la durata dell’evento sarà presente animazione per bambini e uno stand gastronomico per passare insieme una serata di festa e solidarietà.

L’obiettivo di questa manifestazione per LILT è concreto: l’intero ricavato delle iscrizioni sarà infatti donato al reparto di pediatria dell’Ospedale di Piacenza, a sostegno dei piccoli pazienti oncologici.

L’iscrizione online su www.pigiamarun.it/piacenza è consigliata e preferibile per velocizzare le operazioni il giorno dell’evento, evitando code e assicurandosi pettorale e pacco gara con gli omaggi degli sponsor.

Sarà comunque possibile iscriversi in loco il giorno dell’evento dalle 15:30, compatibilmente con i posti e i pacchi disponibili.

A tutti gli iscritti verrà consegnato il pettorale ufficiale e il pacco gara, fino ad esaurimento. Per informazioni è possibile rivolgersi a LILT Piacenza al numero 0523 384706.

LILT Piacenza è un’associazione che da anni si impegna sul territorio nella prevenzione oncologica, nella promozione della salute, così come nell’informazione e nel sostegno ai malati e ai loro familiari.

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