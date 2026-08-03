Podenzano, i carabinieri prendono possesso della caserma e saranno presto operativi: intitolata a Luca Di Pietra

Nel pomeriggio di oggi, a Podenzano, alla presenza del Prefetto di Piacenza, Dott.ssa Patrizia Palmisani, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, Colonnello Pierantonio Breda e del sindaco di Podenzano, Riccardo Sparzagni, è avvenuta la sottoscrizione del verbale di immissione in possesso dell’immobile che ospiterà la Stazione Carabinieri di Podenzano.

Un presidio dell’Arma che si aggiunge a quelli già presenti sul territorio provinciale, che potrà così contare su 30 Stazioni Carabinieri. Un passaggio formale ma anche sostanziale, che segna un momento determinante nell’iter procedurale che porterà, a breve, a rendere operativa la nuova Stazione Carabinieri che avrà giurisdizione sul territorio del comune di Podenzano.

La caserma sarà intitolata al Vice Brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, Luca Di Pietra, morto in servizio durante un inseguimento il 29 settembre 2014 a Castel San Giovanni. L’intitolazione, autorizzata dal Ministro della Difesa, rappresenta un ulteriore tributo al coraggio, al senso del dovere e allo spirito di sacrificio del Vice Brigadiere Di Pietra che, prima di trovare la morte su una gazzella del Radiomobile di Piacenza, aveva prestato servizio per molti anni alla Stazione di Rivergaro.

La sottoscrizione del verbale di immissione in possesso, è il risultato della proficua collaborazione istituzionale tra Prefettura, Comando Provinciale dei Carabinieri e Amministrazione comunale di Podenzano, accomunate dall’obbiettivo di assicurare al territorio un presidio di legalità, destinato a divenire un sicuro punto di riferimento per residenti e istituzioni.

Una Stazione Carabinieri moderna, funzionale e adeguata alle esigenze operative che, a breve, completate le operazioni di competenza dell’Arma necessarie a dotarla delle infrastrutture logistiche/operative a connotazione prettamente militare, vedrà l’arrivo dei carabinieri che ad essa saranno stati destinati.

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