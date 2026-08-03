Nuoto – Vittorino da Feltre in evidenza agli Italiani Ragazzi con Pilla e Barbazza

Ottime prestazioni per Matteo Pilla e per Alessandro Barbazza ai Campionati italiani estivi di nuoto della categoria Ragazzi, svoltisi dal 31 luglio al 2 agosto a Roma. Il format per questa categoria ha previsto lo svolgimento di gare in serie, con gli atleti iscritti con i tempi migliori schierati nell’ultima batteria, senza la disputa delle finali e con le singole classifiche stilate al termine di ogni batteria.

Campionati italiani da incorniciare per Matteo Pilla, capace di mettersi in evidenza pur essendo al primo anno di categoria (2012). Il giovane atleta della Vittorino da Feltre si è infatti classificato primo dei 2012 (e quindi non della classifica generale che comprende nuotatori anche del 2010 e del 2011), nei 50 dorso facendo segnare il proprio nuovo personale con un crono di 28”,15. Per Pilla, anche il secondo posto – sempre tra i 2012 – nei 50 stile libero con il nuovo personale di 25”,21 e il terzo posto sia nei 50 farfalla (26”,59, nuovo personale), sia nei 100 dorso (1001”,61), oltre al sesto posto nei 100 stile libero (55”,04) e allattavo nei 200 dorso (2’15”,93).

Ottimi piazzamenti anche per Alessandro Barbazza, che ha nuotato i 50 dorso in 27”,72 classificandosi quattordicesimo, i 100 dorso in 1’00”,23 piazzandosi ventesimo e i 200 dorso con un crono di 2’11”,00, suo nuovo personale che gli è valso il ventitreesimo posto finale.

La seconda e conclusiva parte dei Campionati italiani estivi di nuoto, validi per le categorie Junior, Cadetti e Assoluti, si svolgerà, sempre allo Stadio del nuoto di Roma, da domani fino al 7 agosto: a rappresentare i colori biancorossi della Vittorino da Feltre scenderanno in vasca Giovanni Cornelli (100 e 200 dorso) e Giacomo Carini (100 farfalla).

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