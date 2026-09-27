L’Arma ricorda Luca Di Pietra a dodici anni dalla sua morte, messa il 29 settembre a Vigolzone

In occasione del 12° anniversario della morte del Vice Brigadiere dei Carabinieri Luca Di Pietra, Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, autorità, colleghi, familiari e amici si riuniranno per una messa in suffragio, che sarà celebrata martedì 29 settembre 2026 alle ore 11:30 presso la chiesa parrocchiale dei Santi Mario e Giovanni Battista, in Vigolzone.

La ricorrenza sarà un momento di raccoglimento per ricordare Luca Di Pietra, che il 29 settembre 2014 perse la vita durante un’operazione di servizio all’età di 39 anni, lasciando la compagna e due figli.

Quella mattina era all’inseguimento di un’auto, la sua vettura di servizio rimase coinvolta in un tragico incidente: dopo una curva, si schiantò contro un tir posteggiato contromano. Luca morì sul colpo. Al suo fianco, il collega Massimo Banci, che rimase gravemente ferito.

Per il coraggio, la determinazione e il senso del dovere dimostrati in quel tragico giorno, a Luca Di Pietra è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria.

A dodici anni di distanza, il ricordo di Luca Di Pietra rimane più che mai vivo tra tutti coloro che lo hanno conosciuto e ne hanno potuto apprezzare l’innato altruismo e il costante impegno in favore degli altri. Un impegno che non si esauriva nel servizio, ma proseguiva nella quotidianità, nella comunità dove viveva, tra gli amici e nella famiglia.

La Celebrazione Eucaristica sarà un’occasione di preghiera e di riflessione, non soltanto per mantenere vivo il suo ricordo, ma anche per rendere omaggio a tutti coloro che hanno dato la vita nell’adempimento del servizio e per chi, quotidianamente, opera a tutela della collettività, con professionalità, impegno e attenzione al prossimo.

La messa sarà officiata dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, Don Luca Giuliani. Alla cerimonia sarà presente una rappresentanza dei Carabinieri piacentini, che renderà omaggio al collega scomparso, insieme ai familiari, agli amici, alle autorità civili e militari e a tutti coloro che vorranno partecipare per unirsi nel ricordo e onorarne la memoria.

Al termine della funzione religiosa, l’Amministrazione Comunale deporrà un omaggio floreale nei giardini pubblici di via Montanelli a Vigolzone, intitolati alla memoria del Vice Brigadiere Luca Di Pietra.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 15:00, l’Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni ha inoltre organizzato la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento commemorativo, situato sulla seconda rotonda del polo logistico in via Dogana Po, vicino al luogo dell’incidente.