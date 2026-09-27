Schianto nella notte sulla Provinciale a Borgonovo, tre auto coinvolte e due feriti

Incidente nella notte sulla Provinciale 412, alle porte di Borgonovo, dove tre automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio e dovrà essere ricostruita sulla base degli accertamenti effettuati sul posto.

Complessivamente erano sei le persone a bordo dei veicoli coinvolti. Due ragazze hanno riportato ferite e sono state soccorse dal personale del 118, che le ha accompagnate al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. Le loro condizioni, da quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nelle attività necessarie dopo lo schianto.