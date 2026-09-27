Schianto nella notte sulla Provinciale a Borgonovo, tre auto coinvolte e due feriti

27 Settembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Incidente nella notte sulla Provinciale 412, alle porte di Borgonovo, dove tre automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio e dovrà essere ricostruita sulla base degli accertamenti effettuati sul posto.

Complessivamente erano sei le persone a bordo dei veicoli coinvolti. Due ragazze hanno riportato ferite e sono state soccorse dal personale del 118, che le ha accompagnate al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. Le loro condizioni, da quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nelle attività necessarie dopo lo schianto.

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