Volley – Gas Sales Piacenza: a Cuneo un test utile per proseguire la crescita

Gas Sales Piacenza a Cuneo cala il poker. Quarto allenamento congiunto della stagione e quarta vittoria questa volta lontano da casa. Al Palasport di Cuneo i biancorossi hanno superato l’Acqua Sant’Anna Cuneo per 3-1 (19-25, 23-25, 28-30, 25-22); dopo aver vinto i primi tre set hanno lasciato ai padroni di casa il quarto.

Prosegue senza sosta il percorso di avvicinamento al campionato della formazione biancorossa, che dopo i successi ottenuti nelle precedenti uscite contro EnergyTime Campobasso, Belluno Volley e Valsa Group Modena, ha vissuto un importante banco di prova contro un’avversaria di pari categoria e che da tempo può contare sull’organico al completo e su un lavoro di preparazione già consolidato. Piacenza, al contrario, continua il proprio percorso di avvicinamento alla nuova stagione con alcune assenze ancora significative legate agli impegni internazionali dei propri giocatori.

Al di là del risultato, il confronto ha fornito indicazioni importanti allo staff tecnico biancorosso, chiamato in questa fase della preparazione a gestire carichi di lavoro elevati e a far crescere l’intesa tra i giocatori attualmente a disposizione. Ogni allenamento congiunto rappresenta infatti un tassello fondamentale nel percorso di costruzione della squadra che, settimana dopo settimana, continua a compiere passi avanti verso l’inizio della stagione ufficiale.

Prossimo impegno martedì 29 settembre al PalabancaSport con Tinet Prata di Pordenone, fischio d’inizio alle ore 17.30.

Acqua Sant’Anna Cuneo – Gas Sales Piacenza 1-3

(19-25, 23-25, 28-30, 25-22)

Acqua Sant’Anna Cuneo: Codarin 12, Feral 17, Champlin 9, Mosca 6, Argilagos 5, Strehlau 7, Loubeyre (L), Giraudo 3, Coscione, Sala 5, Volpe 4, Cavaccini (L), Barberio 1, Cakic-Krisoffersen. All. Battocchio.

Gas Sales Piacenza: Comparoni 12, Porro 3, Zlatanov 18, Kotlar 1, Bovolenta 18, Gutierrez 6, Pace (L), Fraleone 1, Brborić 3, Leon 8, Travica, Rizzo (L), Destro. All. Boninfante.