Statale 45, il Comune di Rivergaro: “Anas si prepara ad abbattere alberi senza un progetto esecutivo, subito un tavolo di confronto”

Una lettera inviata dal Comune di Rivergaro ad Anas e Prefettura, relativa l’inizio dei cosiddetti lavori di preparazione dei futuri cantieri per l‘ammodernamento della Rivergaro- Cernusca, pervenuta dopo l’inizio di queste attività. Lo segnala Giorgio Vecchiattini, consigliere comunale di Maggiornaza a Rivergaro.

LA NOTA DI GIORGIO VECCHIATTINI

In mancanza di un progetto esecutivo, e dovendo recepire le tante prescrizioni ricevute dal MASE e dalla regione Emilia-Romagna, che modificheranno il progetto definitivo approvato dalla conferenza dei servizi , sembra inopportuno cominciare ad abbattere alberi, patrimonio di tutti .

Si spera poi che l’ingresso sul territorio interessato dai lavori sia momento di dialogo e confronto con gli enti locali , tanto promesso negli incontri avuti con il Commissario Straordinario ma mai avviato.

L’informazione e la consapevolezza delle amministrazioni locali è utile per poter dialogare con i tanti cittadini, che al comparire di recinzioni e mezzi da cantiere sono giustamente a chiedere cosa stia succedendo, in mancanza, si ripete, di un progetto esecutivo: l’escavatore lasciato in bella vista, intonso, in località Bellaria , mai utilizzato nei circa 10 gg da quando è comparso , fanno infatti chiedere a tanti cittadini come mai tutte queste opere preliminari (bonifica ordigni bellici) siano ora comparse, tra l’altro praticamente nel solo comune di Rivergaro, e che significato abbia tutto questo.

I cittadini così profondamente toccati da questo ammodernamento sono persone che da tempo sono in ansia per il loro futuro (si pensi al caso della signora Erminia di Cisiano) e comunque proseguano le cose, meritano rispetto e considerazione , che si traducono in dialogo costruttivo e continuo tra Anas e Amministrazioni, come si conviene nel rapporto tra istituzioni .

Questa è la via migliore, riteniamo, per realizzare opere di questo tipo , ricercando le migliori soluzioni per il territorio , per chi lo abita e lo frequenta.