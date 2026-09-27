Statale 45, il Comune di Rivergaro: “Anas si prepara ad abbattere alberi senza un progetto esecutivo, subito un tavolo di confronto”

27 Settembre 2026 Redazione FG Attualità
Ammodernamento Statale 45 fondi

Una lettera inviata dal Comune di Rivergaro ad Anas e Prefettura, relativa l’inizio dei cosiddetti lavori di preparazione dei futuri cantieri per l‘ammodernamento della Rivergaro- Cernusca, pervenuta dopo l’inizio di queste attività. Lo segnala Giorgio Vecchiattini, consigliere comunale di Maggiornaza a Rivergaro.

LA NOTA DI GIORGIO VECCHIATTINI

In mancanza di un progetto esecutivo, e dovendo recepire le tante prescrizioni ricevute dal MASE e dalla regione Emilia-Romagna, che modificheranno il progetto definitivo approvato dalla conferenza dei servizi , sembra inopportuno cominciare ad abbattere alberi, patrimonio di tutti .

Si spera poi che l’ingresso sul territorio interessato dai lavori sia momento di dialogo e confronto con gli enti locali , tanto promesso negli incontri avuti con il Commissario Straordinario ma mai avviato.

L’informazione e la consapevolezza delle amministrazioni locali è utile per poter dialogare con i tanti cittadini, che al comparire di recinzioni e mezzi da cantiere sono giustamente a chiedere cosa stia succedendo, in mancanza, si ripete, di un progetto esecutivo: l’escavatore lasciato in bella vista, intonso, in località Bellaria , mai utilizzato nei circa 10 gg da quando è comparso , fanno infatti chiedere a tanti cittadini come mai tutte queste opere preliminari (bonifica ordigni bellici) siano ora comparse, tra l’altro praticamente nel solo comune di Rivergaro, e che significato abbia tutto questo.

I cittadini così profondamente toccati da questo ammodernamento sono persone che da tempo sono in ansia per il loro futuro (si pensi al caso della signora Erminia di Cisiano) e comunque proseguano le cose, meritano rispetto e considerazione , che si traducono in dialogo costruttivo e continuo tra Anas e Amministrazioni, come si conviene nel rapporto tra istituzioni .

Questa è la via migliore, riteniamo, per realizzare opere di questo tipo , ricercando le migliori soluzioni per il territorio , per chi lo abita e lo frequenta.

LA LETTERA DEL COMUNE DI RIVERGARO AD ANASDownload

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