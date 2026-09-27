Fiorenzuola – Caldiero LIVE dalle 15:00 su RadioSound

27 Settembre 2026 Nicola Giancaterino Calcio, Calcio dilettanti, live, Notizie, Sport
Fiorenzuola - Caldiero

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Il Fiorenzuola di mister Villa, fermo sul fondo della classifica, affronta il Caldiero di mister Soave per trovare i primi punti del proprio campionato.

La cronaca del match

Qui la cronaca LIVE dell’incontro…

Le Formazioni

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CALDIERO:

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