Fiorenzuola – Caldiero LIVE dalle 15:00 su RadioSound

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Il Fiorenzuola di mister Villa, fermo sul fondo della classifica, affronta il Caldiero di mister Soave per trovare i primi punti del proprio campionato.
La cronaca del match
Qui la cronaca LIVE dell’incontro…
Le Formazioni
FIORENZUOLA: CALDIERO:
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