Lavoro, la Cooperativa San Martino ricerca personale di varie tipologie. Come inviare il curriculum – AUDIO

La Cooperativa San Martino, che dal 1986 a Piacenza punta sull’offerta di servizi e capitale umano contando oggi su oltre 1500 tra soci e collaboratori, ricerca personale di varie tipologie.

“E’ vero – spiega il Direttore Generale Paolo Rebecchi – stiamo cercando operatori di magazzino e persone specializzate come ingegneri logistici e gestionali. Inoltre cerchiamo persone che abbiano una pregressa esperienza come coordinatori di magazzino. Tutto questo non solo per le aree provinciali piacentine ma anche per la Lombardia. Gli interessati possono inviare il curriculum tramite il nostro sito (coopsanmartino.it)”.

Quali sono i servizi proposti

“San Martino ha tre aree prioritarie, pur svolgendo poi tutta una serie di altre attività. Il servizio prevalente è quello logistico, che si occupa di quella che è la gestione dei magazzini. In particolare non solo da un punto di vista operativo, ma nella vera e propria gestione del servizio. Intendo attraverso un’organizzazione ben dettagliata con coordinatori preposti e ingegneri che riescano a gestire i flussi e quelle che sono le pianificazioni delle merci all’interno di aree piccole. Stiamo parlando di realtà con poche decine di operatori fino ad arrivare ad altre con centinaia di soci lavoratori e addetti della logistica. Si opera poi nel settore delle pulizie industriali e sanitarie, e facility management che è un’attività a supporto per tutte le tipologie di aziende”.

Cosa significa fornire personale qualificato in questo presente

“L’importanza sta proprio nell’iter formativo che viene svolto dai lavoratori, ma anche la continuità formativa. Poi è importante lavorare sul main setting delle persone. Sul fatto di aver sempre voglia comunque di fare qualcosa di importante per il nostro cliente e per le aziende con le quali veniamo in contatto. Questo ci è riconosciuto e ha permesso di crescere in modo importante con un’ottica sempre maggiore rivolta alla sicurezza e alla prevenzione”.

