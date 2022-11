Il Piacenza si prepara all’insidiosa trasferta di Lecco

Il Piacenza si lecca le ferite dopo il 3-0 patito dalla capolista Pordenone la scorsa settimana e vuole tornare immediatamente a punti. Il ko rappresenta infatti uno stop dopo un mini-ciclo di tre risultati utili consecutivi che hanno consentito alla truppa di Scazzola ad abbandonare l’ultima posizione. Sabato pomeriggio i biancorossi saranno di scena al “Ceppi” di Lecco contro la sesta forza del girone A.

Ascolta Lecco – Piacenza su Radio Sound dalle 17:30 di sabato

Qui Lecco

I padroni di casa che pure occupano la sesta piazza in classifica arrivano da una fase non facile. Un solo punto nelle ultime tre uscite, caratterizzate da due sconfitte con Trento e Pordenone. Proprio il 5-0 patito dalla capolista, che sarebbe stata poi letale anche per il Piacenza rappresenta forse il punto più complicato della gestione di mister Luciano Foschi, che era subentrato ad inizio stagione all’esonerato Tacchinardi e che aveva precedentemente risollevato le sorti della squadra con 4 successi consecutivi.

Il Lecco è una squadra che si esprime spesso con il 3-5-2, che concede poco all’avversario e poi è in grado di arrivare alla rete con svariate soluzioni, iniziando ovviamente dall’attaccante Pinazuti. Per i blucelesti, come del resto per i biancorossi, questa è la gara del riscatto.

Qui Piacenza

Il Piacenza deve partire dal buon atteggiamento che ha avuto in tutto il primo tempo con il Pordenone: la squadra di Scazzola ha infatti fronteggiato la prima della classe a viso aperto, andando per prima vicina al bersaglio grosso. Serve anche uno scatto in avanti a livello difensivo, specialmente su palla inattiva: da quel contesto sono scaturite tutte e tre le reti dei neroverdi.

A centrocampo Persia ha finito di scontare il suo turno di squalifica, mentre sul fronte offensivo è difficile ipotizzare il rientro di Cesarini che aveva avuto un problema muscolare sette giorni fa, nell’allenamento di rifinitura.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2): Tintori, Nava, Cosenza, Masetti, Munari, Suljic, Persia, Palazzolo, Gonzi, Rossetti, Morra. All. Scazzola

Il turno di campionato

Sabato 19 novembre, ore 14:30

Mantova – FeralpiSalò

Pordenone – Novara

Pro Patria – Juventus U23

Pro Vercelli – Pergolettese

Renate – Pro Sesto

Sangiuliano – Arzignano



Sabato 19 novembre, ore 17:30

Lecco – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Vicenza – Triestina

Padova – Albinoleffe

Trento – Verona



La classifica

Pordenone 26; Renate 24; Novara e FeralpiSalò 23; Pro Sesto e Lecco 21; Vicenza 20; Padova e Juve Next Gen 19; Pergolettese, Arzignano e Pro Patria 18; Pro Vercelli e Sangiuliano 17; Albinoleffe 16; Mantova 14; Trento 13; Triestina 11; Piacenza 8; Virtus Verona 7



Tutte le gare del Piacenza fino alla sosta Natalizia

sabato 19 novembre, ore 17:30 Lecco – Piacenza

Domenica 27 novembre, ore 14:30 Piacenza – Novara

Mercoledì 30 novembre, ore 18:00 Piacenza – Triestina

Domenica 4 dicembre, ore 14:30 Pro Sesto – Piacenza

Domenica 11 dicembre, ore 14:30 Piacenza – Pro Patria

Sabato 17 dicembre, ore 14:30 Vicenza – Piacenza

Venerdì 23 dicembre, ore 14:30 Piacenza – Pergolettese