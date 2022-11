Ladri in un’abitazione nei pressi di Gossolengo, nel bottino denaro e oggetti preziosi per 15 mila euro

Ladri in azione in un’abitazione nei pressi di Gossolengo, ingente il bottino: si parla di circa 15 mila euro. I fatti sono accaduti l’altra sera. Un uomo era uscito di casa nel tardo pomeriggio per recarsi all’allenamento di calcio. Al suo ritorno la sgradita sorpresa: malviventi avevano saccheggiato casa. Nel bottino denaro in contanti e oggetti preziosi tra cui un pregiato orologio Rolex, per un totale stimato di circa 15 mila euro. Dalle telecamere di sorveglianza si notano quattro uomini mascherati con cappucci e passamontagna entrare in azione: indagini sono in corso.