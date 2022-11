Punti di vista: “Loro troppo forti”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Pordenone – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Troppo forte questo Pordenone: non solo per il Piacenza, ma per l’intero campionato. Proprio per questo motivo però non vedo alcun passo indietro dei biancorossi, che giocano un primo tempo importante in cui commettono il grande peccato di non segnare nelle due occasioni avute con Palazzolo e Rossetti. Quando giochi contro queste squadre decisamente più forti non puoi permetterti di sbagliare le poche occasioni che crei, soprattutto se sono decisamente facili. Difensivamente, poi, dobbiamo migliorare sulle palle inattive, perché oggi abbiamo subito tre reti e ne potevamo prendere una quarta…

I punti di vista sul Piacenza calcio in formato video