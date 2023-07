Lezione di educazione ambientale dei Carabinieri forestali ai ragazzi di Vigolzone

Giovedì 27 luglio, i carabinieri delle Stazioni Forestale di Bettola e Ferriere hanno accompagnato presso le “cascate di Pertuso” nel comune di Ferriere circa 65 ragazzi di età compresa tra i sette e i dodici anni iscritti al campo estivo della parrocchia di Vigolzone insieme al parroco, don Piero Lezoli.

Lungo il sentiero i carabinieri forestali hanno mostrato e descritto ai ragazzi le varie specie di piante che incontravano lungo il percorso e giunti poi alle cascate hanno effettuato una lezione di educazione ambientale concentrandosi sugli aspetti relativi ai corsi d’acqua e all’importanza del bosco per ciò che concerne il dissesto idrogeologico.

Questa attività svolta giovedì scorso dai militari di Piacenza si inserisce in un più ampio progetto di educazione ambientale con l’intento di “fornire alle nuove generazioni gli strumenti per comprendere la natura che ci circonda ed i comportamenti che ciascuno può assumere per evitare la compromissione dell’ambiente e contrastare i cambiamenti climatici”. Una lezione di legalità ambientale che può essere intesa come stile di vita da mantenere nel tempo.