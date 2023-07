“Diabolik! Ginko all’attacco” dei Manetti Bros protagonista al Bobbio Film Festival il 29 luglio

Il Bobbio Film Festival 2023 prosegue sabato 29 luglio con la proiezione del film “Diabolik! Ginko all’attacco” dei Manetti Bros poi ospiti dell’incontro al termine della proiezione insieme a Pier Giorgio Bellocchio.

La proiezione ha inizio alle ore 21.15 al Chiostro di San Colombano.

Diabolik – Ginko all’attacco

Dopo aver messo a segno nuovi colpi clamorosi, impossessandosi della corona e dell’intera, restante collezione Armen nel corso di una sfilata, Diabolik è ora braccato dall’ispettore Ginko che gli ha teso l’ennesima trappola servendosi di poliziotte travestite da ballerine. Non avendo altra scelta, il Re del Terrore abbandona l’inseparabile compagna Eva Kant, che riesce comunque a fuggire. Per vendicarsi del tradimento di Diabolik, Eva propone a Ginko, segretamente innamorato della duchessa Althea appena arrivata a Clerville, un accordo per catturarlo.

L’edizione 2023

Il Festival, diretto da Paola Pedrazzini, prevede un ricco programma di proiezioni caratterizzate dall’incontro, a fine film, con i registi (e alcuni protagonisti del cast tecnico o artistico) per un dibattito con il pubblico, e con gli allievi del Seminario residenziale di critica cinematografica: giovani perlopiù universitari, selezionati attraverso un bando nazionale che, nei giorni del Festival, seguono a Bobbio un percorso di alta formazione (tenuto dal critico e docente cinematografico Anton Giulio Mancino) e che compongono la giuria del Festival.

Info www.fondazionefarecinema.it