L’Hellas Verona si aggiudica il Memorial Beghi: battuto il Piacenza in finale

Nella giornata di ieri – domenica 15 maggio – è andato in scena nella splendida cornice dello stadio “Garilli” il “XXXIV Memorial Beghi Trofeo Asia”. Il torneo ha coinvolto le formazioni Under 12 di Piacenza Calcio, Albinoleffe, Alessandria e Hellas Verona.

Ad alzare il trofeo Asia è stato l’Hellas Verona che ha avuto la meglio proprio sui giovani biancorossi vincendo 2-0 nella finalissima. Riconoscimento speciale per il portiere del Piacenza, Matteo Costa, eletto miglior estremo difensore del torneo, tra gli scaligeri premiati Lorenzo Bernamonte e Pietro Chiamenti, rispettivamente miglior giocatore e capocannoniere della competizione.

In semifinale il Verona ha superato l’Albinoleffe con un netto 6-1, il Piacenza si è invece imposto sull’Alessandria per 3-1. Nella finalina per il terzo e quarto posto l’Albinoleffe ha battuto l’Alessandria, salendo così sul gradino più basso del podio. Tra i bergamaschi, Giorgio Bonfanti è stato premiato come miglior difensore della manifestazione, un riconoscimento speciale consegnato da Giorgio Beghi.

Semifinali Memorial Beghi

Piacenza-Alessandria 3-1

Hellas Verona-Albinoleffe 6-1

Finale terzo-quarto posto

Alessandria-Albinoleffe 2-4

Finale

Piacenza-Hellas Verona 0-2

Premi individuali

MIGLIOR PORTIERE: Costa Matteo (Piacenza)

MIGLIOR GIOCATORE: Bernamonte Lorenzo (Hellas Verona)

CAPOCANNONIERE: Chiamenti Pietro (Hellas Verona)

MIGLIOR DIFENSORE: Bonfanti Giorgio (Albinoleffe)