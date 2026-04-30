Ciclismo – L’Asd Programma Auto brilla alla Gran Fondo 5 Terre

Trasferta ligure con un ricco bottino per l’Asd Programma Auto, protagonista nello scorso week end nella Gran Fondo 5 Terre, alimentando la stagione 2026 fin qui ricca di soddisfazioni per il sodalizio del presidente Piergiorgio Zambelli.Nella top ten assoluta maschile figura un alfiere bianconero, il piemontese Francesco Vai, ottavo al traguardo e quinto nella categoria Juniores. Scorrendo i primi venti assoluti, spicca un altro nome del team piacentino: quello di Gianluca Poggioli, sedicesimo corridore a terminare la fatica e vincitore della propria categoria Veterani A. Inoltre, quarto posto nei Gentleman A per Matteo Arruzzoli.

Molto bene anche le “quote rosa” dell’Asd Programma Auto: Mara Manfredi ha chiuso settima assoluta femminile e quarta nelle Donne B, mentre Caterina Basevi ha concluso sedicesima assoluta e quinta nelle Donne C.

Domani (giovedì) invece è il momento della verità per Alberto Baesso, fin qui mattatore al GiroSardegna dove indossa la maglia rosa da nel MedioGiro oltre a dominare la categoria Master 1. Domenica è arrivato il successo nella cronometro individuale, mentre lunedì il corridore vicentino della Programma Auto ha coronato l’impresa con una fuga vincente di 80 chilometri. Il sesto posto di martedì e il quinto di ieri nella frazione con arrivo in salita gli hanno permesso di difendere la casacca. Ora l’ultimo sforzo: 34 chilometri e 740 metri di dislivello per provare a essere il re dell’isola.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy