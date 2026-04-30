Rugby – Domenica 3 maggio la prima edizione del Memorial “Bruno Mozzani” per la categoria Under 16

Una società proiettata al futuro e alla crescita dei talenti non può dimenticare le proprie radici e gli uomini che hanno reso possibile la scalata dei Lyons al massimo livello italiano: con questo spirito la società bianconera è orgogliosa di presentare la prima edizione del Memorial “Bruno Mozzani”, intitolato all’indimenticata bandiera bianconera, che si terrà domenica 3 maggio allo Stadio Walter Beltrametti.

Giocatore della prima squadra e protagonista della prima storica promozione dei Leoni in Serie A negli anni ‘80, Bruno era una seconda linea di grande tecnica, e un Lyons appassionato e presente nella storia e nella crescita dei Leoni. Al termine della carriera da giocatore, è stato per diversi anni attivo nella nostra società nel ruolo di allenatore delle squadre giovanili, crescendo diverse generazioni di Leoni e ricoprendo anche il ruolo di Direttore Tecnico del vivaio bianconero, arrivando anche ad allenare la prima squadra per quattro stagioni al fianco di Claudio Deltrovi e Kelly Rolleston.

Rimasto un tifoso Lyons anche oltre gli incarichi sul campo, Bruno è mancato per un malore nel 2021, lasciando un dolore profondo nella nostra famiglia. Oggi, grazie agli sforzi della famiglia Mozzani, dalla moglie Lella ai fratelli Daniele, Stefano, Mauro e Daniela, fino ai figli Marco e Matteo, abbiamo l’onore di ricordarlo nel modo che sicuramente avrebbe apprezzato, con un Torneo che permetta alle squadre giovanili del territorio di mettersi in luce: Domenica 3 maggio allo Stadio W. Beltrametti scenderanno in campo in un Quadrangolare riservato alla categoria Under 16 Rugby Lodi, URPA Alessandria, Amatori Union Milano e i padroni di casa Emilbanca Rugby Lyons, pronti a tenere alto il nome della società in questa rassegna di casa.

Iniziano i tornei

I campionati della categoria Under 16 sono appena terminati, con i Leoni allenati da Massimo Rossi, Lorenzo Cemicetti e Andrea Cobianchi che hanno concluso il Girone Interregionale al 5° posto recuperando nel finale su Colorno. Con Maggio inizia la stagione popolata dei Tornei di categoria, in cui il neonato Memorial “Bruno Mozzani” si inserirà da questa stagione, in modo da permettere ai giovani atleti di continuare a crescere e sviluppare le proprie qualità contro avversari nuovi e in un formato di gioco più veloce. Il Torneo prenderà il via alle ore 11.00 con le prime gare, che verranno disputate su tempo unico da 25 minuti, in modo che tutte le formazioni si incrocino in un girone all’italiana. Al termine delle partite, si terranno il terzo tempo e le premiazioni delle squadre presso la Sede Lyons di via Rigolli.

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