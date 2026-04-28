Giuseppe Cavalli saluta Piacenza Expo: “Bilancio più che positivo, ho cercato di stimolare tutti per l’economia del territorio” – AUDIO 

Giuseppe Cavalli saluta Piacenza Expo dopo 9 anni: “Bilancio più che positivo, ho cercato di stimolare tutti per l’economia del territorio”.

Cavalli ha chiuso la sua esperienza in veste di Presidente nel corso dell’Assemblea dei soci riunitasi lunedì 27 aprile 2026 per l’approvazione del bilancio consuntivo 2025. Per la composizione del nuovo organo di governo di Piacenza Expo, l’Assemblea ha indicato il nome di Davide Villa, già componente del Consiglio di Amministrazione negli ultimi due anni, della Vicepresidente uscente Elisabetta Montesissa, e del commercialista piacentino Fabio Maggi.

L’ex Presidente di Piacenza Expo, a Radio Sound, ha definito il bilancio di questi 9 anni più che positivo, spiegando di aver cercato di fare tutto tutto il possibile a livello di impostazione commerciale. L’ho fatto per i miei soci, che hanno sempre creduto nella mia figura. L’ho fatto per il territorio, per tutti i piacentini. In particolare ho sempre cercato di stimolare tutto e tutti, per cercare di fare bene per l’economia del nostro territorio.

Anche i numeri del turismo sono in crescita in questi anni

Quell’incarico che abbiamo dato all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Piacenza, per fare uno studio sull’impatto economico, sociale e culturale dell’attività fieristica sul sistema territoriale piacentino, ha fatto emergere risultati veramente eccezionali.

In che modo?

Abbiamo un impatto importante sul territorio. A fronte di un’entità economica come la nostra che fattura mediamente dai 3 milioni e mezzo all’anno, abbiamo un indotto economico di circa 51 milioni di Euro. Tutto questo viene riversato sul territorio piacentino. L’ultima analisi fatta nel 2014 diceva che 1 Euro investito in fiera ne ricadevano 8 sul territorio, oggi siamo in rapporto 1 a 20, quindi dati parlano da soli, ma soprattutto abbiamo avuto la conferma che il territorio piacentino, attraverso la fiera, è stato molto apprezzato sotto tanti punti di vista, come quello gastronomico, culturale e sociale. Abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro ed è stato molto apprezzato anche dai vari visitatori e espositori, infatti alla domanda “ma voi se non c’era un evento in fiera sareste venuti a Piacenza?”. Il 90% ha risposto no al quesito dicendo di essere venuti in città grazie alla fiera.

Nell’ultimo periodo dalla politica cittadina è arrivata qualche critica, c’è qualcosa che l’ha amareggiata particolarmente? Più che amareggiato, mi ha deluso. Deluso perché gli obiettivi, che avevo già preannunciato nel 2017-18 consapevole di quello che andavo a progettare e cercare, sono stati raggiunti.

Durante i suoi mandati Giuseppe Cavalli ha dovuto affrontare diverse problematiche come il durissimo periodo, che mise in ginocchio l’economia, legato al Covid. Ricordo bene quegli anni, quando giravo tra la fiera nei padiglioni nel silenzio assoluto. Un momento che ha fatto veramente male e me lo ricordo molto bene. Nonostante questo gli obiettivi che mi ero prefissato sono stati centrati tutti. Lascio una bella fiera, pronta per essere, tra virgolette, sfruttata e naturalmente mandata avanti in un certo modo.

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