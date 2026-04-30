Il Campus Pino Dordoni di Piacenza si è confermato teatro di grandi prestazioni lo scorso 26 aprile, ospitando l’ultima fase deiCampionati di Società provinciali per le categorie Ragazzi e Cadetti. Tra record personali e sfide avvincenti, i giovani atleti di casa hanno dato prova di una forma smagliante, regalando al pubblico una giornata di sport di alto livello.

Lo Show di Milo Perotti

Il protagonista assoluto della giornata è stato senza dubbio Milo Perotti. L’ostacolista ha dominato i 60hs Ragazzi, fermando il cronometro su un eccellente 8″8 e conquistando la medaglia d’oro. Alle sue spalle, a completare il successo di squadra, l’ottimoLorenzo Cremona che ha chiuso in 9″8, aggiudicandosi l’argento. Perotti non si è però accontentato della velocità: nel salto in lungo ha letteralmente volato fino a 5,73m, una misura che gli è valsa il secondo oro di giornata e ha confermato il suo straordinario momento di grazia.

Dominio nelle Siepi e Salti d’Oro

Le siepi hanno parlato piacentino grazie a due prestazioni di carattere:

Clara Marconi ha conquistato il gradino più alto del podio nei 1200 siepi Cadette con il tempo di 4’35″6 , gestendo la gara con maturità tattica.

ha conquistato il gradino più alto del podio nei con il tempo di , gestendo la gara con maturità tattica. Tra i maschi, si è rivisto un Giovanni Palpi in grande spolvero: il suo 3’42″7 nei 1200 siepi Cadetti gli è valso un oropesantissimo che segna un altro grande risultato ai vertici della categoria.

Grandi soddisfazioni sono arrivate anche dalla pedana dell’alto, dove Lea Boiardi ha valicato l’asticella a 1,50m conquistando la vittoria tra le Cadette. La Boiardi ha poi dimostrato la sua poliedricità centrando anche un prezioso argento nel salto triplo con la misura di 9,22m.

Velocità e Mezzofondo: Piazzamenti di Rilievo

Nello sprint puro, occhi puntati su Stella Gallinari. Negli 80m Cadette, l’atleta ha fermato il tempo a 10″6: un quarto posto che le vale però il primato tra le velociste piacentine in gara.

Infine, il mezzofondo ha regalato emozioni con Francesco Campanelli, autore di una prova coraggiosa nei 1000m Ragazzi. Con il tempo di 3’15″3, Campanelli si è messo al collo una meritata medaglia d’argento, lottando fino all’ultimo metro.

Acuto a Modena: Michele Boselli sfiora il minimo tricolore

Non solo Piacenza: l’Atletica Piacenza brilla anche in terra modenese. Al Trofeo Liberazione di Modena, si è registrato l’ottimo esordio stagionale di Michele Boselli. L’atleta ha scagliato il suo giavellotto Allievi a 50,49 metri, una prestazione di assolutorilievo che lo ha portato a un solo centimetro dal minimo di qualificazione per i Campionati italiani di categoria. Questo risultato conferma la crescita tecnica del settore lanci biancorosso.

Al termine delle competizioni, il Presidente Fabrizio Dallavalle ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti:

“Vedere così tanti nostri ragazzi salire sul podio o migliorare i propri primati personali proprio qui, in casa nostra al Campus Dordoni, è motivo di immenso orgoglio. Questi successi, uniti all’ottimo esordio di Boselli a Modena, sono il frutto del lavorocostante dei tecnici e dell’impegno degli atleti. Oltre alle medaglie, ciò che conta è lo spirito di squadra dimostrato, che ci fa guardare con ottimismo ai prossimi appuntamenti stagionali.”

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