LIVE! Gas Sales Piacenza-Padova 0-0: l’esordio in Superlega dei biancorossi

Gas Sales – Padova: match valido per la prima di campionato.

ASCOLTA GAS SALES PIACENZA – PADOVA SULLE FREQUENZE DI RADIO SOUND

La cronaca in diretta

Titolari Piacenza : Simon, Alonso, Lucarelli, Romanò, Recine, Ricci, Scanferla(libero).

Titolari Padova : Gardini, Falaschi, Truocchio, Cardenas, Plak, Garcia, Zenger(libero).

Bella schiacciata di Recine che porta Piacenza sul 5-4 . Fallo di Truocchio dalla battuta 8-6 Piacenza. Ancora Recine con una schiacciata che porta il parziale sul 10- 6 per Piacenza. Primo punto per Simon che porta Piacenza sul risultato di 11-8 . Lucarelli dalla sinistra schiaccia e porta il parziale 14-9 per Piacenza. Primo cambio per Padova che fa entrare Guzzo al posto di Plak. Secondo time out chiamato da coach Cuttini sul parziale di 16-10 per Piacenza. Gran muro di Romanò che porta il parziale sul 17-11. Brutta battuta per Guzzo che regala il punto del 19-13 Piacenza.