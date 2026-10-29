L’Ordine Costantiniano di San Giorgio a supporto dei giovani, oltre trecento studenti alla galleria Alberoni

Nella maestosa ed affascinante Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni oltre trecento studenti delle scuole superiori Respighi, Isii Marconi e Cassinari hanno incontrato don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano.

Don Burgio, nel suo intervento, ha toccato vari aspetti della vita all’interno del carcere minorile, raccontando episodi e varie esperienze. Dalla sua relazione sono scaturite profonde e significative riflessioni sul disagio giovanile, sul recupero dei valori sociali e sulle difficoltà di rinserimento nella comunità civile.

Gli argomenti trattati hanno suscitato molto interesse nel pubblico, infatti diversi studenti sono intervenuti con domande e considerazioni sul tema.

Parte della mattinata è stata dedicata anche al progetto “Ragazzi on the road”, attività che verrà svolta dalla Polizia locale coinvolgendo una decina di giovani studenti che, dopo un’apposita formazione, prenderanno direttamente parte alle varie attività istituzionali della Polizia locale, vivendo quindi in prima persona sul campo la realtà operativa.

L’ evento è stato realizzato grazie al supporto concreto dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio – delegazione di Piacenza, rappresentata dal Delegato vicario Cav. Uff. Pietro Coppelli, che ha voluto dare un segnale forte di vicinanza ai giovani, allo scopo di stimolarli a rafforzare il loro senso civico, incoraggiandoli ad una maggiore attenzione al prossimo.