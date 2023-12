Scontro sull’ex Camuzzi: Luca Dallanegra nuovo capogruppo della civica “Tarasconi per Piacenza”

Nel corso del consiglio comunale di ieri, mercoledì 13 dicembre, si è verificata una crepa tra le fila della maggioranza. Si stava parlando della riqualificazione dell’area ex Camuzzi, con particolare attenzione alla creazione di un nuovo supermercato, quando Claudia Gnocchi capogruppo della lista “Civica Tarasconi – Per Piacenza” ha preso la parola sollevando i propri dubbi in merito al progetto.

“Quello dell’ex Camuzzi è il maggior intervento urbanistico privato dei prossimi anni, andando a insistere sull’area dove sarà insediato il futuro nuovo ospedale. Moltiplicando gli impatti viabilistici, produttivi e scolastici su un’area che vede già la presenza di altre strutture commerciali”.

Al termine, Gnocchi ha rassegnato le proprie dimissioni da capogruppo della lista. A prendere la guida della civica ora sarà il collega Luca Dallanegra.