Maltrattamenti alla moglie, arrestato. Da inizio anno 17esima misura cautelare da parte della polizia

Maltrattamenti alla moglie, arrestato. Da inizio anno si tratta della 17esima misura cautelare emessa da parte della polizia.

Sabato scordo la polizia ha arrestato un cittadino marocchino per maltrattamenti ai danni della moglie, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Si tratta della diciassettesima misura cautelare eseguita dalla Squadra Mobile per delitti in materia di violenza di genere dall’inizio di quest’anno, a riprova della grande attenzione che la Polizia di stato dedica al contrasto di questo odioso fenomeno.