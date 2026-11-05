Maltrattamenti in famiglia e stalking, 29enne subito espulso al termine della pena

5 Novembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Maltrattamenti in famiglia e stalking, 29enne subito esp

Nella mattinata odierna un cittadino di 29 anni è stato scarcerato dopo aver scontato una pena detentiva di 4 anni ed 8 mesi per svariati reati commessi nei confronti di due diverse donne.

Cap Service NovDic26

Nello specifico l’uomo, si è reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex compagna e del reato di stalking, minaccia e lesioni personali nei confronti di una seconda donna, la convivente all’epoca in cui risalgono i fatti.

Dopo la scarcerazione, nella serata odierna, è stata immediatamente disposta nei confronti del soggetto l’espulsione con accompagnamento e trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gorizia.

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