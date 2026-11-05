Serie B – Dopo il colpo di Imola, i Fiorenzuola Bees tornano al PalArquato per sfidare la LuxArm Lumezzane

I Fiorenzuola Bees tornano davanti al proprio pubblico dopo il successo al PalaRuggi. Domenica 8 novembre 2026, alle ore 18.00, la squadra di coach Marco Del Re ospiterà la LuxArm Lumezzane al PalArquato di Castell’Arquato, nella settima giornata di Serie B Nazionale Old Wild West. I gialloblù cercano continuità dopo il 64-68 sul campo dell’Andrea Costa Imola, mentre la formazione bresciana arriva dall’81-49 casalingo contro la Paffoni Fulgor Omegna.

A Imola, i Bees hanno condotto alla fine di tutti e tre i primi quarti, senza però riuscire a staccare l’Andrea Costa. Il vantaggio era di tre punti sia all’intervallo (33-36) sia all’ultima pausa (47-50). In avvio di quarto periodo, l’espulsione di Amedeo Tiberti, fino a quel momento in doppia doppia, ha tolto a Fiorenzuola un riferimento sotto canestro. Imola ha approfittato del momento e, con un parziale di 13-2, è salita sul 60-52 a quattro minuti dalla fine.

La rimonta è partita da due triple, la prima di Krilkovs dall’angolo e la seconda di De Zardo. Dal 60-58 in poi, Giacomo Cecchinato ha segnato tutti gli ultimi dieci punti dei Bees. Al rientro, il playmaker ha trovato il pareggio attaccando il proprio difensore con una serie di finte, ha firmato il primo sorpasso dall’arco e, dopo la risposta di Imola, ha segnato la tripla del 64-66 a 33 secondi dalla sirena. Il due su due dalla lunetta ha chiuso la partita e portato il suo bottino personale a 23 punti. In doppia cifra anche capitan Andrea Ambrosetti con 11 punti, De Zardo e Tiberti con 10 a testa.

La LuxArm di coach Marco Ciarpella ha preso il controllo della gara con la Paffoni già nel secondo quarto. Dopo il 19-13 dei primi dieci minuti, Lumezzane ha concesso appena sei punti nel secondo periodo e ha chiuso il primo tempo sul 35-19. Omegna è andata all’intervallo con 1 su 16 da tre, mentre i bresciani hanno sfruttato i vantaggi fisici vicino a canestro. Nella ripresa, il parziale di 25-9 del terzo quarto ha portato il margine a 32 punti, lo stesso scarto dell’81-49 finale.

Giacomo Siberna è stato il miglior realizzatore della LuxArm con 20 punti e 9 su 11 da due. Nicolas Alessandrini ne ha aggiunti 11, mentre l’ex della partita Michele Rubbini ha segnato tre triple e Marco Cusin ha chiuso con 8 punti e 4 su 5 da due. Il tabellino racconta la varietà delle soluzioni di Lumezzane. Siberna e Cusin hanno prodotto punti dentro l’arco, mentre Rubbini ha dato alla squadra una minaccia sul perimetro.

Per i Bees, la prima chiave sarà la qualità dei possessi. Contro una squadra che ha saputo allungare quando Omegna ha perso fluidità in attacco, muovere il pallone e coinvolgere più giocatori può aiutare Fiorenzuola a trovare tiri in ritmo. A Imola, prima del finale di Cecchinato, sono state proprio le conclusioni di Krilkovs, Ambrosetti e De Zardo a riaprire la partita, oltre ad un energia su tutto il campo da parte di Tiberti. La capacità di creare buone opportunità per più giocatori sarà importante anche domenica.

Nell’altra metà campo, il compito dei gialloblù sarà quello di riuscire a proteggere il ferro e, allo stesso tempo, essere puntuali nelle uscite sul perimetro, dove Rubbini (tra gli altri) ha già mostrato di poter punire una rotazione in ritardo.

La palla a due è fissata per domenica 8 novembre alle ore 18.00 al PalArquato, in via Colla 15 a Castell’Arquato (PC). I Fiorenzuola Bees aspettano il pubblico gialloblù per il ritorno in casa.