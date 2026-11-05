Arti marziali – Piacenza capitale per un giorno di Wing Chun Kung Fu

Anche l’assessore allo Sport Mario Dadati ha voluto portare un saluto, a nome dell’Amministrazione comunale, al Seminario Nazionale di Wing Chun Kung Fu, Lineage Ip Ching, diretto da Sifu Antonio Bacino, unico allievo italiano del Gran Maestro Ip Ching, figlio del leggendario Ip Man che fu maestro, a sua volta, di Bruce Lee. L’evento, tenutosi domenica 1° novembre al Palazzetto dello Sport di via Alberici, ha riunito scuole provenienti da Udine, Bologna, Milano, Lecce e Roma, oltre a delegazioni dalla Svizzera e dalla Germania. “Un appuntamento di grande valore sportivo ed educativo”, ha sottolineato Dadati.

Il Wing Chun è un’arte marziale tradizionale cinese basata su rapidità, precisione, sensibilità e utilizzo intelligente della forza. Durante l’intera giornata sono state approfondite tecniche di gestione dell’avversario, con particolare attenzione al Chi Sao e al trapping, strumenti fondamentali per sviluppare controllo, riflessi e capacità di reazione.

Il seminario ha ospitato anche gli esami di passaggio di grado e livello, culminati nella nomina ufficiale di tre nuovi Sifu (Maestri): Andrea Neri, Alessandro Minacori e Mario Montefiori. Particolarmente significativo lo spirito di apertura dell’evento, che ha accolto anche Maestri di altre discipline marziali e differenti Lineage di Wing Chun, rispecchiando la filosofia di Sifu Antonio Bacino: superare le divisioni tra scuole, favorendo il confronto, il rispetto reciproco e la condivisione delle conoscenze. Una giornata che ha confermato Piacenza come importante punto d’incontro per il Wing Chun, nel segno della tradizione, della crescita tecnica e dei valori autentici delle arti marziali.