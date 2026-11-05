Schianto frontale nei pressi di San Pietro in Cerro, auto finisce in un canale: conducente liberata dai vigili del fuoco – FOTO

Schianto nei pressi di San Pietro in Cerro, un’auto e un pick-up si sono scontrati frontalmente. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Per cause in corso di accertamento, i due veicoli sono entrati in collisione frontalmente lungo la strada nei pressi del paese.

A causa della violenza dell’urto uno dei mezzi è finito in un canale. La donna che si trovava a bordo è rimasta incastrata nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare la conducente e consentire ai sanitari di prestarle soccorso.

Presenti anche gli operatori del 118, che hanno assistito le persone coinvolte nell’incidente. La donna ha riportato ferite che, fortunatamente, non sarebbero gravi. Lievi lesioni anche per l’altro automobilista.

Restano da accertare le cause dello scontro e l’esatta dinamica della collisione.