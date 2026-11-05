Volley – Gas Sales Piacenza: domenica al Palabanca c’è Verona: statistiche e curiosità

Gas Sales Piacenza sarà impegnata domenica 8 novembre (ore 18.00, diretta VBTV) al PalabancaSport dove affronterà Rana Verona nella gara valida per la quinta giornata del campionato di SuperLega Credem Banca.

Sfida numero 24 quella in arrivo contro la formazione veneta. Sono 23 i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off 5° Posto, Del Monte Coppa Italia SuperLega e Play Off Scudetto. Il bilancio è di 14 successi per i biancorossi, mentre in 9 occasioni è stato il sestetto scaligero ad esultare. Nella scorsa stagione sia nella gara di andata che in quella di ritorno si è imposta la formazione scaligera.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla prima giornata di andata della stagione 2022-2023 quando, al PalabancaSport, Verona si impose al tie break (20-25, 25-23, 25-23, 20-25, 22-24) e la partita registrò 232 punti globali.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla sempre della stagione 2022-2023: Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega il secondo parziale andò ai veneti davanti al pubblico amico per 33-31, ma poi fu Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a imporsi al tie break e accedere alla Final Four della manifestazione che poi vinse a Roma in finale con Trento.

Il parziale più agevole nelle sfide, Gas Sales Piacenza lo ha conquistato al PalabancaSport nella stagione 2021-2022 nella semifinale dei Play Off 5° Posto: il secondo set finì 25-11.