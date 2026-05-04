L’ora di cinema kids, a XNL oltre 800 bambini per la visione di piccoli capolavori e laboratori

Dal 25 marzo al 28 aprile centinaia di alunni e alunne delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado piacentine hanno affollato gli spazi al secondo piano di XNL per la terza edizione de “L’Ora di Cinema KIDS”: un vero e proprio festival cinematografico a misura di bambino che, in orario scolastico, ha offerto la possibilità di assistere a una preziosa selezione di pellicole del miglior cinema d’animazione autorale, abbinata a laboratori creativi per approfondire temi e personaggi dei film.

Il progetto

Il festival “KIDS” è parte del più ampio progetto “L’Ora di Cinema” ed è realizzato da Fondazione Fare Cinema – presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini – nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM, beneficiario del contributo del bando ministeriale “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola/Progetti di rilevanza territoriale” ed è pertanto gratuito per scuole e studenti.

Un’esperienza formativa e immersiva

«Per “L’Ora di Cinema Kids” abbiamo voluto costruire un’esperienza che fosse insieme formativa e immersiva, capace di avvicinare i più piccoli al linguaggio cinematografico attraverso opere di grande qualità artistica – ha commentato con entusiasmo Paola Pedrazzini, direttrice di Fondazione Fare Cinema – Il nostro obiettivo è stato quello di accompagnare bambine e bambini in un percorso di scoperta che ha unito visione, immaginazione e riflessione, offrendo loro strumenti per leggere le immagini e, al tempo stesso, per sviluppare empatia, spirito critico e creatività. La straordinaria partecipazione delle scuole del territorio ci ha confermato quanto sia fondamentale investire nell’educazione all’audiovisivo fin dalla più giovane età».

Un’occasione bellissima

«In un tempo in cui tutti noi, compresi i bambini purtroppo, siamo bombardati da immagini e video effimeri, veloci, senza spessore – è il commento del vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli – L’Ora di cinema Kids si conferma un’occasione bellissima per accompagnare bambini e ragazzi alla scoperta del cinema d’autore e, nel contempo, dell’emozione della sua fruizione collettiva. È questa la vocazione della sala cinematografica che abbiamo allestito a XNL: un luogo di formazione e avvicinamento all’arte del grande schermo, che offra una visione e un ascolto di qualità e insieme un ambiente accogliente per il confronto e lo scambio reciproco. L’arte cinematografica ha molto bisogno di spazi e di proposte di questo tipo, perché la bellezza s’impara da piccoli. Da piccoli ci abita per poi accompagnarci nel tempo e tradursi in capacità di pensiero e di comprensione».

I film

Gli alunni e le alunne della Scuola dell’Infanzia si sono confrontati con le storie tratte dai libri illustrati di Julia Donaldson e Axel Scheffler: Zog e i Medici Volanti, un piccolo capolavoro di animazione, vincitore del Cristal ad Annecy e di un International Emmy Kids Award, capace di scardinare gli stereotipi: in un mondo che vorrebbe la principessa rinchiusa in un castello e il drago pronto a combattere, i protagonisti del film scelgono di essere medici. I personaggi animati, uniti dalla cura per il prossimo e dalla solidarietà, insegnano alle nuove generazioni il l’empatia, la collaborazione e il coraggio.

Degli stessi autori, La chiocciolina e la balena, candidato all’Oscar 2021 come miglior cortometraggio d’animazione, è un’ode all’avventura, all’amicizia che supera ogni differenza e alla solidarietà ambientale.

Anche questa narrazione d’autore dimostra come anche la creatura più piccola possa compiere gesta straordinarie, invitando bambini e bambine a non aver paura dei propri sogni e a scoprire la meraviglia del mondo naturale.

Per le prime due classi della scuola primaria è stato pensato Gordon & Paddy e il mistero delle nocciole, un delicato racconto animato tratto dai libri per bambini di Ulf Nilsson e illustrati da Gitte Spee. Attraverso una trama avvincente per i bambini e le bambine (nel cuore di una foresta silenziosa, il saggio capo della polizia Gordon e la giovane recluta Paddy si trovano ad affrontare un piccolo grande caso: la misteriosa scomparsa delle nocciole dello scoiattolo) il film d’animazione mette l’accento sul valore della fiducia, dell’ascolto e della collaborazione.

Per le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria è stato pensato Titina, un raffinato film d’animazione sulla storica spedizione artica dell’ingegnere Umberto Nobile e dell’esploratore Roald Amundsen, vista attraverso gli occhi curiosi della piccola cagnolina Titina.

Premiato ai festival internazionali dedicati al cinema per ragazzi (come lo Zlín International Film Festival for Children and Youth) il film offre, tra dirigibili e ghiacci, un racconto poetico e ironico sul desiderio di esplorare il mondo.

Le scuole secondarie di primo grado

Le scuole secondarie di primo grado hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki, vincitore dell’Oscar 2024 (nonché del Golden Globe e del BAFTA) come miglior film d’animazione. Tra i film più significativi del Maestro dell’animazione giapponese, Il ragazzo e l’airone si distingue per il connubio tra straordinaria qualità dell’animazione e profondità dei temi trattati e si configura come un viaggio tra realtà e dimensione fantastica che diventa metafora del passaggio dall’infanzia all’adolescenza e della ricerca della propria identità.

Per prolungare nel tempo la fascinazione dell’esperienza della visione cinematografica, al termine di ogni proiezione a XNL bambini e bambine, ragazzi e ragazze, divisi per classe, sono stati coinvolti in laboratori creativo-didattici curati da Enrica Carini che li ha guidati in approfondimenti sui personaggi e le storie dei film appena visti con linguaggi e strumenti adatti alle diverse età, ripercorrendo l’esperienza appena vissuta.

I laboratori

Ad affiancare il festival e i laboratori a XNL, il progetto ha peraltro previsto anche percorsi laboratoriali direttamente nelle scuole, declinati ad hoc per ogni classe.

“L’Ora di Cinema KIDS” è un progetto di respiro ampio che (oltre all’imminente coinvolgimento di centinaia di studenti nella sezione dedicata alle scuole secondarie) nella sezione “Kids” rivolta ai più giovani, ha rinnovato la collaborazione con le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Piacenza (coinvolti la Scuola dell’infanzia e Nido Mirra, la scuola dell’infanzia e primaria “G. Alberoni”, le scuole primarie “G. Mazzini”, “E. De Amicis”, “P. Giordani”, la scuola primaria San Lazzato, l’istituto “Sant’Orsola”, la scuola primaria di Travo la scuola secondaria di primo grado “Dante-Carducci”) regalando a circa 800 bambini e bambine l’opportunità di muovere i primi passi nella magia del cinema, offrendo proiezioni, incontri e laboratori a XNL.

Ad affiancare il festival e i laboratori a XNL, il progetto ha peraltro previsto anche percorsi laboratoriali direttamente nelle scuole, declinati ad hoc per ogni classe.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy