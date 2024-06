I Mercanti di Qualità inaugurano l’estate in Val Nure, il 30 giugno tappa a Ferriere. Una domenica da vivere a 360° gradi con lo shopping più divertente e di qualità.

Sui banchi con il 100% made in Italy cittadini e visitatori possono fare shopping tra artigianato e le bancarelle dei creativi. Inoltre è possibile trovare tutto quello che serve per vivere una grande estate tra città e i luoghi di villeggiatura: abbigliamento e accessori, biancheria per la casa, fiori, piante e oggettistica.

Informazioni

