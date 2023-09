Mountain Bike – Due atleti del Team Cicli Manini in gara nella prova di Coppa del Mondo a Les Gets

Grande festa per il Team Cicli Manini che è riuscito a portare due ragazzi in gara nella tappa di Coppa del Mondo di Mountain Bike a Les Gets, in Francia. Tra gli under Samuele Leone ha chiuso in 85a posizione, mentre nella gara elite Gianluca Cerri ha terminato la prova in 86a posizione.

Queste le parole del Team Cicli Manini

Due anni fa, quando abbiamo deciso di creare il Team, ci siamo posti un obbiettivo ambizioso: prendere parte a una prova di coppa del mondo. A Les Gets ci siamo riusciti, ma senza il supporto di tutto il team, atleti, staff e sponsor non sarebbe stato possibile. Ci teniamo a ringraziare tutti loro e altri due persone: il DS Bacchia e Luca Bacchiavini.