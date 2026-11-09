Natale a Grazzano Visconti 2026, atmosfera di magia e tradizione dal 14 novembre al 6 gennaio. Il suggestivo borgo di Grazzano Visconti con Tipico Eventi torna a trasformarsi in un incantevole villaggio natalizio, pronto ad accogliere grandi e piccini con tante attrazioni e momenti di festa.
Durante il periodo più magico dell’anno i visitatori potranno immergersi nella magia del Natale tra mercatini, il Villaggio di Natale, la ruota panoramica, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, spettacoli e tante altre sorprese.
Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare i canali social di Tipico Eventi.
Il programma
Sabato 14 novembre
Spettacolo Majorettes con il gruppo “Le Orchidee” – ore 16.00
Domenica 15 novembre
Lùmina, Violin & Voice Christmas Show – ore 16.00
Sabato 21 novembre
Leo ChristMAS, intrattenimento e musiche natalizie – dalle 11.00 alle 17.00 (a rotazione)
Domenica 22 novembre
Coro Gospel Safe & Sound – ore 16.00
Sabato 28 novembre
Leo ChristMAS – dalle 11.00 alle 17.00 (a rotazione)
Domenica 29 novembre
Banda Musicale di Pontenure – ore 16.00
Sabato 5 dicembre
Leo ChristMAS – dalle 11.00 alle 17.00 (a rotazione)
Domenica 6 dicembre
Coro Gospel New Sisters – ore 16.00
Lunedì 7 dicembre
Lùmina, Violin & Voice Christmas Show – ore 16.00
Martedì 8 dicembre
Coro Gospel Safe & Sound – ore 16.00
Sabato 12 dicembre
Leo ChristMAS – dalle 11.00 alle 17.00 (a rotazione)
Domenica 13 dicembre
Banda Musicale di Pontenure – ore 16.00
Sabato 19 dicembre
Leo ChristMAS – dalle 11.00 alle 17.00 (a rotazione)
Domenica 20 dicembre
Christmas Song – ore 16.00
Mercoledì 6 gennaio 2027
Arriva la Befana al Borgo – ore 15.30.