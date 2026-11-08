Volley – Gas Sales Piacenza torna a correre, Verona superata 3-0! Dante Boninfante: “Vittoria pesante”

Torna alla vittoria Gas Sales Piacenza che al PalabancaSport supera Rana Verona per 3-0 (25-22, 25-23, 26-24) nella gara valida per la quinta giornata di SuperLega, conquistando la quarta vittoria consecutiva in campionato e confermando il proprio ottimo momento di forma davanti al pubblico di casa.

In un PalabancaSport caldo e partecipe, la formazione biancorossa ha saputo imporsi al termine di una sfida intensa e combattuta, mettendo in mostra qualità tecniche, coraggio, solidità mentale e grande spirito di squadra. Contro una Rana Verona determinata e mai arrendevole, Piacenza ha saputo gestire con lucidità i momenti più delicati dell’incontro, trovando nei momenti decisivi le giocate necessarie per indirizzare il match dalla propria parte.

La squadra allenata da coach Boninfante ha costruito il successo attraverso un’efficace organizzazione di gioco, una buona continuità al servizio e una fase break capace di mettere in difficoltà gli ospiti nei momenti chiave della partita.

Con questi tre punti Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza consolida la propria posizione nelle zone alte della classifica e dà continuità a un avvio di stagione particolarmente positivo, caratterizzato da risultati importanti e da una crescita costante del gruppo.

MVP un Alessandro Bovolenta febbricitante che fino all’ultimo secondo ha rischiato di non scendere in campo. Bene Zlatanov dopo un primo set in sordina, bravo Gutierrez. A Verona, che ha avuto problemi in ricezione, non è bastato Keita, miglior marcatore della partita con 16 punti.

Dante Boninfante

“È stata una partita intensa contro un avversario di valore come Verona. Abbiamo giocato con determinazione e attenzione nei momenti importanti della partita, conquistando una vittoria che ci permette di proseguire il nostro percorso con fiducia. Sono soddisfatto del risultato ma soprattutto da quanto hanno fatto vedere i ragazzi in campo. Bovolenta ha rischiato di non giocare, in nottata e anche fino a poche ora dall’inizio della gara aveva la febbre e problemi intestinali, per fortuna la partita non è stata troppo lunga”.

Alessandro Bovolenta

“Una vittoria importante, una vittoria di coraggio. In settimana abbiamo viaggiato molto, nelle ultime ore qualche problema c’è stato ma sono felice di come siamo stati in campo e ancora più contento che i compagni si affidino spesso a me nei momenti decisi. Ma ognuno di noi in campo è determinante”.

Gas Sales Piacenza – Rana Verona 3-0

(25-22, 25-23, 26-24)

Gas Sales Piacenza: Porro 3, Zlatanov 10, McHenry 4, Bovolenta 15, Gutierrez 10, Galassi 6, Pace (L), Brborić, Robinson, Comparoni 1, Leon. Ne: Travica, Rizzo, Iyegbekedo. All. Boninfante

Rana Verona: Motta Paes, Keita 16, Anzani 3, Buchegger 6, Sani 5, Vitelli 4, Staforini (L), Mol 2, Glatz, Mozic 8, Zingel 2. Ne: Scanferla (L), Christenson. All. Soli.