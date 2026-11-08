Proseguono i controlli straordinari in tutta la città, identificate 326 persone

Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Pubblico Passeggio, Viale Patrioti, Piazza Cavalli, centro storico, Stazione Ferroviaria e zona limitrofe, Piazzale Roma, Via Emilia Pavese, Vicolo Edilizia) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 196 persone, di cui 69 con precedenti di polizia, controllati 76 veicoli.

Tentato furto in un centro commerciale: denunciata una donna di 46 anni

Una donna di 46 anni è stata denunciata per tentato furto presso un centro commerciale..

La donna aveva occultato all’interno dello zaino delle bottiglie di alcolici e generi alimentari, tentando di oltrepassare le casse senza pagarle.

Fermata dopo un inseguimento da parte di un finanziere, è stata accompagnata in Questura e denunciata per tentato furto.

Controlli nelle zone della movida: 130 persone identificate e quattro esercizi commerciali controllati

Nella serata di ieri, la Questura di Piacenza, come stabilito dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo esteso a diverse zone della movida piacentina.

In particolare, personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale hanno svolto accurati controlli nei pressi delle zone della movida, identificando complessivamente 130 persone, di cui 11 con precedenti di polizia e controllati 4 esercizi commerciali.