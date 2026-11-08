Volley, Serie D – Vittoria sofferta per il River che batte RM al tie-break

8 Novembre 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport, Volley
River Volley

Sofferta vittoria per le padrone di casa nel confronto che le vedeva opposte alla formazione cittadina del RM VOLLEY. Dopo essere in svantaggio di due set il RIVER DECALACQUE non ha mollato e con gli aggiustamenti apportati da mister Carbonetti ha trovato la quadra per venire a capo di un avversario solido e forte destinato a restare ai piani alti della classifica.

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Una vittoria sofferta, come già detto, dove il merito va sicuramente attribuito a tutto il gruppo, infatti quando mister Carbonetti ha avuto bisogno di apportare modifiche ha sempre trovato risposte positive da chi è stato chiamato in causa. Prossimo turno venerdì 13 novembre a Fidenza opposte alla formazione del BORGOVOLLEY, che occupa i piani bassi della classifica. Partita da non sottovalutare, lo scorso anno fu una battaglia di quasi due ore e trenta minuti.

DECALACQUE RIVER PC – RM VOLLEY PC 3-2 

(23-25 17-25 25-20 20-15 15-9)

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 10, Viaroli (L1), Rocca S. 2, Rocca B. 4, Fochi, Boiardi 9, Basile, Pedrazzini 1, Cappellini 17, Euclidi 21, Molinaroli 3, Bersanetti (L2), Mozzi 1, Rolleri 6, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;

RM VOLLEY PC: Bertuzzi 10, Filandro (L2), Arcari 2, Gandolfi 3, Bossoni 1, Orsi 1, Storti 16, Pagani 9, Passioni, Groppelli, Pescarolo 16, Sdraiati (L1), All. Maffi;

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