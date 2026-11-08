Serie B – I Fiorenzuola Bees si arrendono solo al supplementare: al PalArquato vince Lumezzane 95-98

I Fiorenzuola Bees di coach Marco Del Re tornano di fronte al proprio pubblico del PalArquato di Castell’Arquato per affrontare la LuxArm Lumezzane di coach Ciarpella, una delle tre capoliste del Girone A di Serie B Nazionale Old Wild West 2026/2027 dopo 6 giornate.

La cronaca

La Torre e Cusin si presentano subito mostrando un grado di fisicità altissimo da parte di Lumezzane, ma Cecchinato e Ambrosetti danno le marce alte anche alla squadra di coach Del Re per il 7-6 al 3’. I soliti due Cusin e La Torre confezionano un altro 0-5 per la LuxArm Lumezzane (7-10 al 4’), ma Cecchinato inventa l’assist no look per De Zardo che tiene a contatto Fiorenzuola sull’11-13.

Un ottimo De Zardo trova punti dalla linea della carità per il nuovo 22-22 al 9’ in una partita estremamente fisica, con Lui che rolla nel modo migliore per il +2 Bees da sotto canestro. E’ Ambrosetti con il mid range a fissare il 26-22 con cui i Bees strappano applausi a scena aperta dal PalArquato.

Lui fa un grande movimento in post contro il veterano ex Nazionale Cusin per aprire il secondo parziale, con Mazburrs che di sfrontatezza porta la squadra gialloblu al massimo vantaggio sul +8 al 12’ (30-22). Lumezzane non ci sta e caparbiamente trova il -2 con un gioco da 4 punti in coabitazione tra Alessandrini e Cusin. Tiberti da energia e qualità per il 36-33 al 15’, ma Piccionne trova da rimessa il cioccolatino per Rubbini che fa tornare la LuxArm al -1. Timeout coach Del Re.

L’apporto di Krilkovs e De Zardo tiene le squadre ad impatto sul 40-40 al 18’, con Cecchinato che con una pazza tripla di tabella chiude il tempo esaltando il PalArquato sul 46-40 Bees.

Secondo tempo

Biorac su assist di Ambrosetti e Cusin dalla media distanza danno il fuoco alle polveri nella ripresa, con De Zardo abile a correggere a canestro un rimbalzo offensivo di pura voglia al 24’. 54-46.

Ambrosetti si accende con due triple consecutive per il 60-48 al 25’ costringendo Lumezzane al timeout; i bresciani si accendono con Cusin che fa il vuoto dentro l’area e Rubbini in transizione che brucia la retina dall’arco. 60-53 e timeout Coach Del Re.

Rubbini entra in striscia con altre due triple consecutive per il 64-59 al 28’, ma Frosini risponde dall’angolo per il nuovo +6 Bees dopo un giro d’orologio. Lumezzane ritrova il -2 grazie ad un coriaceo Siberna che conquista ben 2 rimbalzi offensivi prima di realizzare, ma Cecchinato ancora sulla sirena inventa un canestro fuori equilibrio senza senso per il 73-67 con cui i Bees vanno all’ultimo intervallo.

Rubbini sembra non volersi fermare con un canestro da oltre 7 metri per inaugurare l’ultimo parziale; Siberna vola alzando la parabola in contropiede, e Lumezzane è nuovamente al -2 al 32’. 75-73. De Zardo sfrutta l’assist di Cecchinato per la tripla del +4, ma Piccionne risponde per il nuovo -2. 81-79 al 34’. Gamberini trova il contatto nel terzo tempo lanciato al 35’, trovando il gioco da 3 punti che vale il sorpasso Lumezzane che mancava fin dal primo parziale. 84-85.

De Zardo tocca quota 25 in una partita personale di alto livello, mentre Cecchinato realizza un 1/2 a 2 minuti dalla fine che lancia le squadre in un mini supplementare da 2 minuti. 87-87. Piccionne fa 1/2 ai liberi, Cusin fa 0/2 a 44 secondi dal termine; Ambrosetti non riesce nella tripla e La Torre va ancora in lunetta con 16 secondi dal termine. E’ un finale thriller, e anche il numero 14 di Lumezzane non è perfetto realizzando l’1/2. Timeout Bees sul -2. 87-89.

L’ultimo possesso Bees viene giocato per un tiro di Cecchinato, che allo scadere fa arrampicare la palla fin dentro al canestro per l’89-89 e overtime. Frosini e Cecchinato risultano glaciali dalla lunetta per il 95-91 Bees al 42’; La Torre invece sporca con lo 0/2 al 43’, ma Rubbini con la tripla ricuce fino al -1. Cusin da il nuovo vantaggio ancora dai liberi a Lumezzane (95-96 entrando nell’ultimo minuto). Ambrosetti perde palla ad una manciata di secondi dal termine e Siberna in contropiede converte il +3 Lumezzane. 95-98 e timeout Bees con 3 secondi al termine.

La preghiera gialloblu è affidata ad Ambrosetti, ma la tripla si spegne sul secondo ferro. Finisce con la vittoria di Lumezzane.

Fiorenzuola Bees vs LuxArm Lumezzane 95-98 dts

(26-22, 46-40; 73-67, 89-89)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs 4, Biorac 5, Franceschi, Marinelli ne, Cecchinato 16, Krilkovs 2, De Zardo 25, Lui 12, Frosini 5, Tiberti 6, Ambrosetti 20. All. Del Re

LuxArm Lumezzane: Guzzardi ne, Samija 1, Siberna 9, Gamberini 3, Stefanelli ne, Rubbini 27, Cusin 20, La Torre 9, Alessandrini 13, Mobilio ne, Criconia 3, Piccionne 13. All. Ciarpella