Serie B – Spettacolo Assigeco! Grande prova di carattere ed espugnata Agrigento

Una gran bella UCC Assigeco Piacenza torna vittoriosa da Agrigento. In terra siciliana, i Lupi disputano una gara arrembante, tenendo il naso avanti dalla metà del primo quarto fino alla fine, mettendo in mostra un basket spumeggiante, tolto un piccolo momento a vuoto nel terzo quarto.

Ben quattro uomini in doppia cifra (25 punti per Fragonara, doppia-doppia da 13 punti e 10 rimbalzi per Giunta), in una partita dove ogni giocatore schierato da coach Ghizzinardi ha saputo dare il suo contributo in campo, permettendo all’Assigeco di espugnare il PalaMoncada a distanza di più di dieci anni dall’ultima volta. Mercoledì si torna subito in campo, per il primo turno infrasettimanale della stagione al PalaBanca contro Omegna.

Le parole del coach

“Abbiamo fatto una buona partita sui due lati del campo. Il passaggio a vuoto di metà terzo quarto è coinciso con il momento negativo sia in attacco che in difesa, lì abbiamo subito il loro ritorno, poi con grande maturità e molta tranquillità, per certi versi non così scontata, i ragazzi hanno reagito giocando una buona pallacanestro, tornando a essere aggressivi in difesa e costringendo Agrigento a tirare dal campo con il 33%. Sono due punti che valgono quattro, anche se adesso però bisogna resettare: è una settimana lunga con il primo turno infrasettimanale della stagione e non c’è tempo per festeggiare, perché mercoledì ci aspetta un’altra partita complicata”.

Moncada Energy Agrigento – UCC Assigeco Piacenza 59-81

(15-20; 11-23; 22-16; 11-22)

Moncada Energy Agrigento: Emanuele Trapani 8 (2/6, 0/2), Stefano Conte 5 (1/5, 1/3), Saverio Mazzantini 4 (1/2, 0/2), Bryce Douvier 7 (2/8, 0/2), Janko Cepic 13 (4/7, 1/3); Matteo Nicoli 17 (2/3, 3/6), Alessio Truglio 2 (1/4, 0/1), Francesco Boniciolli 0, Nicholas Carr 3 (1/3 da due), Albano Chiarastella 0, Francesco Quarantino Iacono 0. Ne: Salvatore Callea. Allenatore: Devis Cagnardi (assistenti: Paolo D’Angelo, Federico Demonte).

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 25 (4/7, 4/8), Enrico Vettori 2 (1/2, 0/3), Luca Toniato 12 (3/3, 2/3), Giovanni Poggi 7 (3/3 da due), Federico Pirani 14 (6/14 da due); Simone Giunta 13 (4/4, 1/3), Matteo Picarelli 7 (2/3 da tre), Matteo Ermelani 1, Dario Spagonlo 0, Gabriele Cattivelli 0, Pietro Reginelli 0. Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella).