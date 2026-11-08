Tennistavolo – Cortemaggiore: sconfitta in B2 contro Milano, vittoria in C1 contro Bergamo

Dopo la pausa prevista dal calendario per lasciare spazio all’attività individuale, si torna in campo per la terza giornata dei campionati a squadre.

Dopo le convincenti vittorie ottenute nelle precedenti giornate sia in B-2 che in C-1, per le formazioni della TECO arrivavano due importanti impegni casalinghi. In B-2 l’avversaria era l’AON Milano, formazione che punta decisamente alla vittoria del campionato, mentre in C-1 si affrontava il CUS Bergamo, squadra anch’essa candidata a frequentare le zone alte della classifica.

SERIE B-2 NAZIONALE

TECO CATTINA CORTEMAGGIORE – AON MILANO 3-4

Una sconfitta che brucia. È stato un incontro di alto livello, nel quale la TECO era partita con il piede giusto, portandosi inizialmente in vantaggio. La sfida è poi proseguita sul filo dell’equilibrio, fino al 2-2.

Pesa soprattutto la sconfitta di Milza contro Delaraico, arrivata alla bella per 11-9, al termine di una partita combattuta e caratterizzata da qualche errore di troppo. Anche il doppio non ha girato per il verso giusto.

Sul 3-3, però, Quatraro ha conquistato una meritata vittoria contro Armani, consegnando così il successo all’AON Milano.

Resta l’amarezza per una sconfitta di misura, ma anche la consolazione di un punto importante conquistato in classifica contro una delle formazioni più attrezzate del campionato.

I RISULTATI

MILZA – GARBATI 3-0 (11-6, 11-8, 12-10)

ARMANI L. – DELARAICO 0-3 (8-11, 8-11, 7-11)

CONCIAURO – QUATRARO 3-1 (11-6, 4-11, 11-9, 11-4)

CONCIAURO/ARMANI – DELARAICO/QUATRARO 1-3 (8-11, 13-11, 13-15, 5-11)

MILZA – DELARAICO 2-3 (11-9, 1-11, 4-11, 11-4, 9-11)

CONCIAURO – GARBATI 3-0 (11-4, 11-8, 11-4)

ARMANI – QUATRARO 1-3 (9-11, 3-11, 11-4, 8-11)

CLASSIFICA

GARDEN HOTEL CADELBOSCO – 8 punti AON MILANO – 7 punti VILLA ROMANÒ – 6 punti TECO CATTINA CORTEMAGGIORE – 5 punti RUNTHEOS BRESCIA – 4 punti VITANUOVA MARCO POLO BRESCIA – 3 punti MONTICHIARI – 2 punti PREMIX S. POLO DI TORRILE (PARMA) – 0 punti

SERIE C-1 MASCHILE NAZIONALE

TECO METE CORTEMAGGIORE – CUS BERGAMO 5-2

Sazonov, ma soprattutto un superlativo Pietro Calarco, hanno fatto la differenza. Elaazri, invece, ha lasciato qualcosa a desiderare, ma alla fine è arrivata una netta vittoria per 5-2, che vale tre punti preziosi e consente alla formazione di Cortemaggiore di conquistare la vetta solitaria della classifica.

Una prestazione convincente, con Calarco protagonista assoluto e Sazonov altrettanto efficace, che conferma le ambizioni della squadra in questo campionato.

I RISULTATI

SAZONOV – TRIPOV 3-0 (11-7, 11-7, 11-9)

CALARCO – FALL 3-0 (11-7, 11-3, 11-8)

ELAAZRI – PUYU 2-3 (9-11, 10-12, 11-9, 11-9, 6-11)

ELAAZRI/SAZONOV – PUYU/FALL 3-1 (11-9, 6-11, 12-10, 11-8)

CALARCO – TRIKOV 3-0 (11-6, 13-11, 11-5)

SAZONOV – PUYU 3-1 (7-11, 12-10, 13-11, 11-7)

ELAAZRI – FALL 1-3 (3-11, 11-7, 4-11, 11-13)

CLASSIFICA

TECO METE CORTEMAGGIORE – 9 punti TREZZANO – 6 punti CAREPHARM SARONNO – 6 punti VALLECAMONICA – 5 punti CUS BERGAMO – 4 punti VISIONOTTICA PIEVE EMANUELE – 4 punti OLIMPIA BERGAMO – 2 punti SILVER LINING MILANO – 0 punti

SERIE REGIONALI

SERIE D-1

TECO DEVOTI – OMIG REGGIO EMILIA 2-5

Giocatori TECO: Colombi, Riabchenko, Ashyrona A., Petru.

SERIE D-2

TECO COSTANTINI – VITTORIO LONGI PARMA 5-2

Giocatori TECO: Vacca, Bragadini, Ashyrova L.

SERIE D-3 – GIRONE A

TECO QUOTING 24 – LUNARDINI S. POLO DI TORRILE 5-2

Giocatori TECO: Curti, Armani, Grandi, Frosi, Groppo Silla.

SERIE D-3 – GIRONE B

TECO – PREMIX S. POLO DI TORRILE 3-4

Giocatori TECO: Ferrini, Bovolenta, Ferrari, Guariberto.