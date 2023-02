Non si ferma all’alt della polizia e scatta l’inseguimento, giovane bloccato e denunciato

Non si ferma all’alt della polizia, scatta l’inseguimento tra le vie della città. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio. Una pattuglia della polizia provinciale, in servizio a Montale, ha intimato l’alt al una vettura condotta da un ragazzo di circa 20 anni. Invece di fermarsi, il giovane ha accelerato e ha proseguito la propria corsa in direzione della città. A quel punto la pattuglia ha diramato l’allerta a tutte le forze dell’ordine che si sono messe sulle tracce del fuggitivo.

Il 20enne è stato poi bloccato in via Penitenti. Subito chiari i motivi del suo gesto: il ragazzo era senza patente perché mai conseguita e la vettura era priva dell’assicurazione. Inoltre il giovane è stato trovato in possesso di un cutter. Condotto in questura è stato denunciato per resistenza e possesso di oggetti atti all’offesa. Dovrà poi rispondere di guida senza patente e ovviamente delle numerose infrazioni al codice della strada.