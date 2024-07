Da Gossolengo a Zerba, torna Note in Valle: dal 17 luglio al 18 agosto serate musicali lungo tutta la Val Trebbia

Rivalutare luoghi poco conosciuti del territorio attraverso la musica di qualità e la costruzione di una rete attiva di comuni desiderosi di potenziare l’offerta culturale a favore dei propri residenti e dei villeggianti che sulla nostra montagna trascorrono i mesi estivi. È questo l’obiettivo della rassegna musicale Note in Valle – Sapori sonori della Valtrebbia, che dal 2020 unisce una rete di comuni che si sviluppano lungo il fiume Trebbia attorno alla proposta culturale dell’associazione Infonote e del suo direttore artistico Serafino Tedesi,

L’edizione 2024 di Note in Valle prevede otto appuntamenti che prenderanno il via il 17 luglio a Travo con un concerto contro la violenza sulle donne che vedrà protagonista Elena Giardina.

Note in Valle 2024- il programma

NOTE IN VALLE 2024 – Sapori sonori della Valtrebbia – 17 LUGLIO – 18 AGOSTO – Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

TRAVO 17 LUGLIO ORE 21.15 – PIAZZA TRENTO – “DIETRO AL MURO” – CONCERTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – Infonote pop ensemble – Elena Giardina voce

RIVERGARO 27 LUGLIO ORE 21.15 – SAGRATO DELLA CHIESA DI SANT’AGATA – “TOUS LES VISAGES DE L’AMOUR” – Paulette et les chansonniers – Paola Quagliata voce

CORTE BRUGNATELLA 3 AGOSTO ORE 19 – BRUGNELLO – “CONCERTO PER VIOLINO E ARPA” -Pietro Milzani violino, Caterina Artuso arpa

ZERBA 9 AGOSTO ORE 18 – SEDE PRO LOCO CAMPO SPORTIVO -“LUCIO INCONTRA LUCIO” Sacro e Profano – Marcello Salcuni chitarra/voce, Serafino Tedesi violino

CERIGNALE 10 AGOSTO ORE 21.15 – PIAZZETTA DEI DIRITTI E DELLE TOLLERANZE – “MINIMAL SOUND” Trio Fluxus – Alessandro Zezza tastiere, Andrea Anzalone violoncello, Serafino Tedesi violino

BOBBIO 15 AGOSTO ORE 21.15 – CHIOSTRO DI SAN COLOMBANO – “MUSICA & MUSICAL” – Infonote pop ensemble – Elena Giardina e Matteo Becucci voci

GOSSOLENGO 17 AGOSTO ORE 21.15 – PIAZZA ROMA – “CHAMBER POP” – Archimia string quartet & Matteo Becucci

OTTONE 18 AGOSTO ORE 21.15 – PIAZZETTA DEL COMUNE – “LA GRANDE TRADIZIONE DELLA CANZONE D’AUTORE ITALIANA” – Marcello Salcuni chitarra, Elena Giardina voce

Note in Valle 2024 – La presentazione in Fondazione

La rassegna è stata presentata presso il Salone d’Onore della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Ha introdotto l’incontro Robert Gionelli, consigliere di amministrazione della Fondazione, seguito dagli interventi di Paolo Marzaroli in rappresentanza della Banca di Piacenza, del direttore artistico Serafino Tedesi (Infonote) e dei rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte che, quest’anno, sono Bobbio, Cerignale, Corte Brugnatella, Gossolengo, Ottone, Rivergaro, Travo e Zerba.

Erano presenti in particolare la sindaca di Travo Roberta Valla; il vicesindaco di Rivergaro Gabriele Scagnelli; le assessore alla cultura Lucia Girometta (Ottone) e Lauretta Alberti (Gossolengo).

«Unire l’azione di promozione della cultura a quella del territorio, e contrastare lo spopolamento delle nostre belle aree montane, sono obiettivi che la Fondazione si è data convintamente, nel corso di questo mandato – ha precisato Robert Gionelli in conferenza stampa –, Note in Valle si sviluppa lungo tutta la Valtrebbia, da Gossolengo fino ad alta quota, segno che i territori sanno fare squadra, e valorizza tanti luoghi che altrimenti rischiano di essere poco conosciuti o dimenticati».

Oltre a ringraziare i partner e i sostenitori, che oltre a Fondazione sono Banca di Piacenza e Confindustria Piacenza, il direttore artistico Serafino Tedesi ha sottolineato come gli obiettivi specifici dell’edizione 2024 di Note in Valle siano proporre concerti con voci e generi musicali sempre più diversificati, per incontrare le differenti sensibilità del pubblico, e poi coinvolgere anche i Comuni della bassa val Trebbia. «Salutiamo con piacere e orgoglio l’ingresso del Comune di Gossolengo – ha sottolineato -, che prende il posto del Comune di Coli, uscito dalla rete a seguito del cambio amministrazione».