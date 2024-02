Sanità, Stragliati (Lega): “Pd incoerente, scopre ora che la Regione penalizza l’ospedale di Castel San Giovanni”

“L’avvicinarsi della scadenza elettorale fa andare in corto circuito il Pd di Castel San Giovanni, nel piacentino, che, dopo gli elogi alla politica sanitaria della Giunta regionale Bonaccini, ora spara a zero contro il suo stesso partito che governa la Regione, denunciando una situazione

“imbarazzante” per le condizioni in cui versa l’ospedale di Castelsangiovanni”.

Così la consigliera regionale della Lega, Valentina Stragliati e il Segretario della Sezione di Castel San Giovanni, Giada Ferrari, che denunciano “l’atteggiamento di totale incoerenza del Pd locale ”.

Progressivo depauperamento dell’ospedale di Castel San Giovanni

“Da anni– attacca Stragliati – come Lega abbiamo acceso un faro sul progressivo depauperamento dell’ospedale di Castelsangiovannini da parte della Regione Emilia-Romagna in barba alle professionalità e alla storia dello stesso nosocomio. Il Pd castellano, che aveva accolto con entusiasmo l’annuncio per la Val Tidone dell’arrivo dell’equipe dell’ospedale Rizzoli di Bologna a potenziare l’ortopedia, ora con il suo segretario locale prova a prendere le distanze dalla politica sanitaria regionale scoprendo il trasferimento della riabilitazione ortopedica a Fiorenzuola (dopo numerose interpellanze in Regione della Consigliera Regionale Stragliati) e il conseguente vuoto importante nell’ospedale di Castelsangiovanni”.

I Cau

“E anche sulla realizzazione dei Cau, Centro di Assistenza Urgenza, (che, nel caso di Castello dovrebbe colmare il gravissimo gap di un Pronto Soccorso da troppo tempo attivo solo 12 ore al giorno)accolti a braccia aperte dal Pd di Castello – continuano Stragliati e Ferrari – ora la clamorosa denuncia: dopo nove mesi, ammette il Pd, nulla è cambiato e i limiti del difendibile sono ampiamente superati. Per non parlare poi della diagnostica, la cardiologia, la carenza di medici e infermieri”.

Per la consigliera regionale della Lega e la Sezione castellana“se tutto questo non fosse tristemente vero e il conto non dovesse essere pagato dai cittadini della Val Tidone, ci sarebbe da ridere per questo improvviso sussulto di onestà del Pd in grave difficoltà e a caccia di qualche voto alle elezioni. Ai cittadini con buona memoria- concludono Stragliati e Ferrari – sarà facile ricordare e riconoscere come la Lega si sia sempre battuta in difesa dell’ospedale di Castelsangiovanni senza mai farsi illudere dalle promesse della politica sanitaria regionale ma badando ai fatti concreti per difendere i servizi sanitari a favore della popolazione”