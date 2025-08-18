Pensionato arrestato dai carabinieri per spaccio, bloccato dopo aver ceduto una dose di cocaina

Nel tardo pomeriggio di giovedì 14 agosto 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda hanno arrestato in flagranza di reato un 69enne residente ad Alseno (PC), ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio, i militari hanno sorpreso l’uomo subito dopo aver ceduto una dose di cocaina a un 58enne residente in provincia. Quest’ultimo, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di 1 grammo di cocaina, confermando di averla appena acquistata dal pensionato.
La sostanza è stata sequestrata e l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Piacenza quale assuntore di stupefacenti. I carabinieri, quindi, si sono recati a casa del pensionato e la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 4 grammi di cocaina suddivisi in tre dosi pronte per lo spaccio, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura e a 395 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.
Tutto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Nella giornata del 16 agosto 2025, il Giudice del Tribunale di Piacenza ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 69enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana presso la Polizia Giudiziaria.