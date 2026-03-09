Volley, Serie D – River sconfitto al tie-break da Coop Parma

La formazione del COOP PARMA si aggiudica al tie-break il big match del campionato di serie D nell’incontro che la vedeva opposta alla squadra del DECALACQUE RIVER. La partita andata in scena al Palarebecchi di Rivergaro è stata combattuta e vibrante fra due formazioni che meritano ampiamente la posizione di classifica attuale ed avrà sicuramente allietato il pubblico presente sulle tribune. Il RIVER dopo aver perso i primi due set ha vinto a man bassa il terzo ed il quarto per poi cedere ai vantaggi nel set breve.
Se si può fare una colpa una colpa alle padrone di casa è stata la mancanza dell’istinto killer nel primo e quinto set, quando ha avuto le occasioni per chiudere a proprio favore i parziali. Vanno comunque riconosciuti i meriti della formazione parmense che annovera fra le proprie file giocatrice degne di categorie superiori.
Un bello spot per la pallavolo che il numeroso pubblico accorso a Rivergaro si è potuto godere; forse le ragazze del RIVER avrebbero meritato qualcosa in più, comunque onore e merito a Parma che ha giocato un’ottima partita ed è stata più cinica nei momenti clou dell’incontro. Prossimo turno venerdì 13 marzo a Podenzano opposte alla formazione locale, terza forza del campionato.
DECALACQUE RIVER – POL. COOP PARMA 2-3
(30-32 21-25 25-14 25-12 16-18)
DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 23, Viaroli (L1), Rocca 22, Manzari 2, Boiardi, Basile 4, Colombini 1, Cappellini 8, Euclidi, Molinaroli 9, Bersanetti (L2), Mozzi 7, Rolleri 10, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;
POL COOP PARMA 1964 PR: Ottaviani, Montacchini 14, Borrelli 20, Mozzani, Quintavalla (L), Djonson 13, Haruna, Enoh 18, Zammarchi 1, Cornacchione 1, Lori, Spaggiari 11, All. Gatti, Ass. All. Zurlini;