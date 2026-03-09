Bilancio saldi invernali 2026 a Piacenza. Brugnoli: “Stabilità, in aumento i giovani nei negozi”. Samuelli: “Segnali di fiducia” – AUDIO

Bilancio saldi invernali 2026 a Piacenza. Brugnoli Federmoda: “Stabilità, in aumento i giovani nei negozi”. Samuelli di Confesercenti: “Segnali di fiducia”. Tra gli esercenti c’è ottimismo in vista vendite di primavera, dopo due mesi di saldi dove non si sono registrati i picchi riscontrati come ad esempio nelle città che hanno ospitato le olimpiadi invernali o le città d’arte, ma il sistema comunque ha retto.

L’andamento dei saldi invernali – spiega Fabrizio Samuelli Direttore di Confesercenti Piacenza – nel complesso è stato positivo, pur con delle dinamiche naturalmente differenti da negozio a negozio. Comunque c’è soddisfazione all’interno della categoria.

Segnali di fiducia

I saldi sono uno dei momenti più importanti per il settore della moda e degli accessori, ed è sempre molto atteso anche da parte dei clienti consumatori. Ora si guarda con fiducia alla primavera, grazie anche al clima mite che sta accompagnando l’inizio di marzo. È fondamentale comunque per i negozi continuare garantire anche un canale di vendita online, per avere un’attività fisica, ma anche una vetrina virtuale.

Il weekend appena trascorso, con la Giornata Internazionale della Donna, ha dato in pratica al via agli acquisti del periodo primaverile. Inoltre Pasqua è sempre più vicina e in vista del periodo festivo potrebbe esserci un impennata di vendite nei prossimi giorni.

Secondo Gianluca Brugnoli l’esito dei saldi invernali è stato stabile. Gennaio è stato in linea con gli ultimi anni, almeno non c’è stato il segno meno, ma a febbraio hanno lavorato soprattutto le città coinvolte dall’effetto olimpiadi invernali, situazione che non si avvertita a Piacenza nonostante la vicinanza con Milano. “L’unico trend che si è notato in questo periodo di saldi invernali è stato il ritorno dei giovani nel negozio di vicinato. Sta tornando la voglia di provare il capo e l’emozione fisica del contatto con il prodotto. Una situazione chiaramente ben diversa da quella che dà l’online. Vediamo se questa tendenza sarà confermata dalle vendite primaverili ed estive”.

Almeno il bilancio quest’anno non è stato negativo

Sì nelle ultime due stagioni di saldi invernali si era avvertito in calo delle vendite, ora incrociamo le dita per l’attività della bella stagione. Poi la discussione sulla tempistica dei saldi, data di inizio e periodo troppo lungo, rimane accesa, ma per ora il bilancio è questo, con una sorta di stabilità.

