A Piacenza 689 arrivi ogni anno da altri comuni o paesi: rappresentate 134 nazionalità. Crescono le famiglie “numerose”

Dalle fasce d’età alla struttura dei nuclei familiari, dal saldo naturale tra nascite e decessi a quello migratorio, il documento è strutturato per offrire una lettura chiara e immediata, anche con l’ausilio di grafici comparativi e tabelle di sintesi. I diversi paragrafi prendono in esame fattori quali l’indice di vecchiaia, il tasso di natalità o la distribuzione dei residenti di origine straniera, mettendo in luce – in un quadro generale di rapidi e costanti mutamenti – punti di forza e criticità nell’architettura sociale del territorio.

“L’Annuario – spiega l’assessore ai Servizi al Cittadino Simone Fornasari – offre una chiave di lettura importante per l’Amministrazione, perché fa emergere la correlazione tra le diverse componenti della popolazione e i bisogni derivanti, ad esempio, dal progressivo aumento dell’età media o dalle trasformazioni nell’utenza dei servizi educativi e sanitari”.