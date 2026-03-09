Volley – Gas Sales Piacenza, mercoledì il ritorno dei quarti di finale di Cev Cup con Berlino

Gas Sales Piacenza, dopo la maratona con Modena in Gara 1 dei Play Off Scudetto, torna al lavoro oggi con una seduta in sala pesi per preparare la gara di ritorno del Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup in programma al PalabancaSport mercoledì 11 marzo (ore 19.30). Avversario il Berlin Recycling Volleys reduce dalla vittoria esterna ottenuta nell’ultima giornata della Bundesliga con l’Haching Munchen per 3-0 (25-23, 26-24, 25-21) consolidando il primo posto in classifica con 68 punti.

Nella gara di andata giocata mercoledì scorso a Berlino, Gas Sales Piacenza si è imposta per 3-0 (25-17, 25-14, 25-18), nella sfida di ritorno ai biancorossi basterà vincere due set per staccare il pass per le Semifinali della Cev Volleyball Cup, per importanza la seconda competizione annuale europea per club.

Dragan Travica, palleggiatore di Gas Sales Piacenza

“Sicuramente è una gara molto importante, nella gara di andata ci siamo comportati molto bene imponendo il nostro gioco fin dai primi scambi, a loro mancava uno schiacciatore e verranno a Piacenza per cercare l’impresa. Adesso noi dobbiamo essere bravi a toglierci di dosso un po’ di scorie della partita con Modena e ci buttiamo in Cev, una manifestazione a cui teniamo molto e in cui stiamo facendo bene. Vogliamo passare il turno per potere giocare una Semifinale europea che è tanta roba, la posta in palio con Berlino è alta, siamo carichi”.

