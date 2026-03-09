Serie B – Finale spiacevole per Piacenza: Omegna la spunta all’overtime

Sconfitta amara per l’Assigeco Piacenza, che contro Omegna deve arrendersi dopo un match combattuto deciso solo nel tempo supplementare. Nei primi due quarti l’attacco piacentino non ingrana e gli ospiti ne approfittano scavando un vantaggio in doppia cifra.
Nel secondo tempo, però, Piacenza cambia faccia e ricuce lo strappo fino ad accarezzare la vittoria coi liberi di Calbini che valgono il +3 a meno di un minuto dalla sirena. Omegna forza l’overtime con la tripla di Baldini, poi la stanchezza ha la meglio sui Lupi che escono così a mani vuote dal PalaBanca. Non bastano i 25 del solito spettacolare Calbini, ora lo stop per la Coppa Italia darà a Piacenza un po’ di riposo fino alla prossima trasferta di Legnano del 20 marzo.
Le parole del coach
“È stata una partita dai due volti: nel primo tempo siamo stati deficitari sia a livello difensivo che offensivo. Nel secondo la squadra ha reagito, è riuscita a trovare il vantaggio, ma poi un paio di scelte finali ci hanno portato al supplementare. Dovevamo chiudere la partita nel secondo tempo, abbiamo sprecato tanto, poi a un certo punto avevamo la partita in pugno. Ora abbiamo grande amarezza, ma dobbiamo andare avanti”.
UCC Assigeco Piacenza – Paffoni Fulgor Omegna 73-80
(9-20; 16-19; 27-17; 17-13; 4-11)
UCC Assigeco Piacenza: Lorenzo Calbini 25 (1/6, 5/10), Giovanni Poggi 5 (1/10, 0/5), Dalton Pepper 6 (1/4, 1/5), Simon Anaekwe 9 (2/4, 0/0), Leonardo Valesin 5 (1/4, 1/6), Martino Criconia 6 (0/0, 2/7), Massimiliano Ferraro 15 (3/6, 1/5), Joaquin Sarmiento 2 (1/1, 0/0), Gianmarco Fiorillo 0 (0/2, 0/0), Gabriele Cattivelli NE, Kuot Yak Deng Kuot NE, Andrea Mazzucchelli NE. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari)
Paffoni Fulgor Basket Omegna: Emanuele Trapani 7 (2/3, 1/4), Marko Brekic 13 (2/3, 1/5), Giacomo Baldini 8 (1/7, 1/4), Federico Casoni 16 (2/3, 4/8), Jacopo Balanzoni 14 (6/11, 0/0), Michael Sacchettini 16 (8/13, 0/0), Michele Antelli 0 (0/1, 0/1), Alessandro Voltolini 4 (2/2, 0/0), Kalyan Angelori NE. Allenatore: Riccardo Eliantonio (assistenti: Francesco Petricca, Paolo Verri)